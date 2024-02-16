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Юлия Захарченко, редактор ленты

РФ вербует наемников из Сирии, Непала, Индии, Конго и других стран для войны против Украины

Російські окупанти
Фото: Getty Images

Российские специальные службы активно вербуют граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран средней Азии для дальнейшего ведения полномасштабной войны против Украины.

По информации Центра национального сопротивления, преимущественно российские оккупанты используют иностранных наемников для штурма позиций Сил обороны Украины.

— Заметим, что легких заработков не существует и цена за свои преступления растет уже в Украине. Уже 400 тыс. ликвидированных нацистов ВС РФ об этом свидетельствуют, но не лично, — отмечают в Центре национального сопротивления.

В ЦНС добавляют, что наемников-иностранцев готовят к боевым действиям на территории России, а в дальнейшем отправляют в Украину.

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Российские оккупанты обещают заработные платы от $2 тыс. до 4 тыс., однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения.

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Египет, Індія, Азия, Афганістан, Война в Украине, Конго, Непал, Росія, Сирія
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