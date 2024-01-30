Нужны деньги для войны в Украине: РФ набирает наемников в Африканский корпус

Россия набирает новых военных в Африканский корпус, которые заменят наемников группировки Вагнера на всем континенте.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Африканский корпус усилит военное присутствие России в Африке и контроль над бизнес-сетью Вагнера, включая горнодобывающие предприятия. России необходима твердая валюта.

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Африканский корпус имел и Адольф Гитлер во время Второй мировой войны. Этот корпус вермахта был создан в 1941 году для Североафриканской кампании, и капитулировал в мае 1943 года.

Российский Африканский корпус

Российский Африканский корпус намерен к середине года набрать новобранцев и бывших боевиков Вагнера, чтобы направить их как минимум в пять дружественных России стран — Буркина-Фасо, Ливию, Мали, Центральноафриканскую Республику и Нигер.

Стоит отметить, что формально Вагнер расформировали после смерти Пригожина, но группировка продолжает действовать.

По данным источника в Минобороны РФ, для Африканского корпуса надо набрать 20 тыс. наемников. На пике своей активности вагнеровцев в Африке насчитывалось не более нескольких тысяч человек. И при этом Россия пытается набрать как минимум 250 тыс. солдат на войну в Украине.

По словам источников, российский Африканский корпус, как и ЧВК Вагнера, будет ориентирован на добычу сырья, чтобы иметь деньги для финансирования войны в Украине.

Африканские операции

В прошлую среду около 100 российских военнослужащих прибыли в Буркина-Фасо, чтобы обеспечить безопасность исполняющего обязанности президента, капитана Ибрагима Траоре — он захватил власть в результате военного переворота в 2022 году.

Россия также хочет построить региональную штаб-квартиру в Центральноафриканской Республике. Там последние шесть лет ЧВК Вагнера вел жестокую кампанию от имени президента и внедрился в аппарат национальной безопасности.

— Военная база будет построена. У нас здесь много людей и много русских. Необходимо предоставить им базу, — сказал Bloomberg Патрик Бида Куягбеле, старший советник президента ЦАР Фостена-Аршанжа Туадеры.

После смерти Пригожина число российских наемников в ЦАР удвоилось и выросло до 2 тыс. человек.

В сентябре Мали, Нигер, Буркина-Фасо и Россия подписали пакт о взаимной обороне. На прошлой неделе военный лидер Чада встретился с российским диктатором Путиным в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности.

В Госдепартаменте опасаются военного присутствия РФ в Нигере, так как там у США находится крупная база беспилотников.

В январе премьер-министр Нигера посетил Москву для переговоров и подписания нового оборонного соглашения с Кремлем.

В ноябре армия Мали с помощью российских наемников отвоевала стратегически важный город Кидаль, который более десяти лет удерживали повстанцы.

Источник : Bloomberg

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