Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Алексей Навальный скончался в колонии
Захватят Авдеевку и что тогда? Бен Ходжес проанализировал ситуацию
Изнасиловал 15-летнюю на свидании в День святого Валентина: в Ровенской области задержали мужчину
Россияне расстреляли двух украинских военнопленных — ВСУ показали видео
Таких потерь россияне еще нигде не имели. Что сейчас происходит в Авдеевке
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Китай заявил Украине, что не продает летального оружия России

ВАН Ї
Фото: Depositphotos

Министр иностранных дел Китая заявил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что Пекин не продает России летального оружия для войны против Украины.

— Китай не пользуется ситуацией и не продает летального оружия в районы конфликта или стороны конфликта, — сказал Ван И, пишет The Guardian.

Китай заявляет, что является нейтральной стороной в украинском конфликте, но его критикуют за отказ осудить Москву за ее наступление.

Сотрудничество Китая с Россией

За последние годы Китай и Россия расширили экономическое сотрудничество и дипломатические контакты, а их стратегическое партнерство только укрепилось после вторжения Москвы в Украину.

Сейчас смотрят

Пекин столкнулся с обвинениями в поставках летального оружия России, обвинения, которые он всегда отрицал.

— Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам, — сказал Ван Кулеби, согласно сообщению министерства.

Напомним, в субботу, 17 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим коллегой — главой МИД Китая Ваном И.

Одной из тем стал Глобальный саммит мира, который хочет организовать Киев.

Читайте также
Самое главное обязательство ЕС перед Украиной — ее членство в блоке — Боррель
Жозеп Боррель

Война в Украине, Летальное оружие, Росія-Китай, Україна-Китай
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Потеря Авдеевки: западные эксперты назвали основные причины отхода ВСУ из города
авдіївка
Расстрелянных пленных ВСУ в Авдеевке опознали на видео: прокуратура проводит расследование
Китай заявил Украине, что не продает летального оружия России
Украина впервые достигла такой мировой поддержки: Зеленский обратился к нации
Володимир Зеленський
Россия запустила ТВ-пропаганду на оккупированных территориях Украины
Китай заявил Украине, что не продает летального оружия России
ВСУ завершили выход из Авдеевки, оккупанты пытаются захватить Ласточкино
Авдіївка

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь