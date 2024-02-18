Китай заявил Украине, что не продает летального оружия России

Министр иностранных дел Китая заявил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что Пекин не продает России летального оружия для войны против Украины.

— Китай не пользуется ситуацией и не продает летального оружия в районы конфликта или стороны конфликта, — сказал Ван И, пишет The Guardian.

Китай заявляет, что является нейтральной стороной в украинском конфликте, но его критикуют за отказ осудить Москву за ее наступление.

Сотрудничество Китая с Россией

За последние годы Китай и Россия расширили экономическое сотрудничество и дипломатические контакты, а их стратегическое партнерство только укрепилось после вторжения Москвы в Украину.

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Пекин столкнулся с обвинениями в поставках летального оружия России, обвинения, которые он всегда отрицал.

— Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай надеется, что китайско-украинские отношения будут развиваться нормально и будут продолжать приносить пользу двум народам, — сказал Ван Кулеби, согласно сообщению министерства.

Напомним, в субботу, 17 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим коллегой — главой МИД Китая Ваном И.

Одной из тем стал Глобальный саммит мира, который хочет организовать Киев.

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