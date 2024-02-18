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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Китай заявив Україні, що не продає летальної зброї Росії

ВАН Ї
Фото: Depositphotos

Міністр закордонних справ Китаю заявив своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Пекін не продає Росії летальної зброї для війни проти України.

– Китай не користується ситуацією та не продає летальної зброї в райони конфлікту або сторони конфлікту, – сказав Ван Ї, пише The Guardian.

Китай заявляє, що є нейтральною стороною в українському конфлікті, але його критикують за відмову засудити Москву за її наступ.

Співпраця Китаю з Росією

За останні роки Китай і Росія розширили економічну співпрацю та дипломатичні контакти, а їх стратегічне партнерство лише зміцнилося після вторгнення Москви в Україну.

Зараз дивляться

Пекін зіткнувся зі звинуваченнями в постачанні летальної зброї Росії, звинувачення, які він завжди заперечував.

– Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам, — сказав Ван Кулебі, згідно з повідомленням міністерства.

Нагадаємо, у суботу, 17 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм колегою – главою МЗС Китаю Ваном Ї.

Однією з тем став Глобальний саміт миру, який хоче організувати Київ.

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Війна в Україні, Летальна зброя, Росія-Китай, Україна-Китай
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