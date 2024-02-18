Украинским беженцам в Британии продлят визы до сентября 2026 года

Украинцы, которые после полномасштабного вторжения РФ нашли временное убежище в Великобритании, смогут там оставаться до сентября 2026 года.

Правительство Великобритании предоставило возможность беженцам из Украины продлить визу для пребывания в стране еще на 18 месяцев, сообщило Министерство внутренних дел страны.

Срок действия первых виз, которые предоставляли украинцам право на трехлетний срок пребывания в Британии по таким программам как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, заканчивается в марте 2025 года.

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Соответственно, граждане Украины, которые находятся под одной из этих визовых программ, теперь смогут подать заявление на новую визу, сохраняя право на работу, льготы и доступ к медицине и образованию.

Для этого они должны подать заявку на продление визы в течение последних трех месяцев действия действующей визы.

С начала полномасштабного вторжения РФ более 283 тыс. украинцев получили или продлили убежище в Британии.

Продление защиты беженцев из Украины в ЕС

В Евросоюзе рассматривается возможность продления мер временной защиты для украинцев после марта 2025 года, когда завершится действие соответствующей директивы.

Действие действующей директивы должно завершиться 20 марта 2025-го.

Источник : Sky News

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