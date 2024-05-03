С пушкой и противотанковой ракетой: Украина получит от США ударные дроны от США

США передадут Украине передовые ударные дроны с огнестрельным оружием на борту производства Feloni Aero.

Украина получит дроны Feloni Aero

По информации Defence Industry Europe, представители компании Feloni Aero сейчас работают над разработкой двух беспилотников, цель которых — усилить обороноспособность Украины. Среди них:

Felon 1.0 с 5,56 мм пушкой;

FelonX с противотанковой ракетой Spike.

Производство этих беспилотников наладили после принятия Соединенными Штатами Америки военного пакета помощи Украине.

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Дроны Feloni Aero — характеристики и особенности

Дрон Felon 1.0 — это один из беспилотников компании Feloni Aero, созданного для контроля неба. Дрон имеет передовые возможности наблюдения и огневую мощь системы оружия калибра 5,56 мм. Особенно эффективным станет в городских зонах боевых действий и приграничных районах.

А дрон FelonX — это один из новейших беспилотников компании, способный атаковать самой маленькой ракетой в мире Spike. Дрон является довольно компактным, однако грузоподъемным.

В компании отмечают, что дроны обеспечивают непревзойденную точность, маневренность и эффективность в боевых действиях. БпЛА оснащены современными системами вооружения и наблюдения, что позволит ВСУ маневрировать.

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