Должен отречься от “русского мира “: ПЦУ попросила Константинополь повлиять на патриарха Кирилла

Официальное письмо к Вселенскому патриарху Варфоломею написала Православная церковь Украины. В нем ПЦУ попросила уговорить патриарха московского Кирилла отказаться от идеологии “русского мира”.

Проект письма был одобрен 11 мая на Архиерейском соборе ПЦУ.

Отмечается, что богословские академии ПЦУ проанализировали текст “приказа” “Всемирного русского народного собора”, прошедшего под эгидой русской православной церкви в марте 2024 года. В документе этого “собора” российская агрессия против Украины названа “священной войной”.

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В ПЦУ указывают, что текст собора распространили страницами РПЦ, а многочисленные выступления патриарха Кирилла Гундяева указывают на то, что он сам является сторонником идеологии “русского мира”. Это учение предусматривает, что Украина не может быть самостоятельным государством, украинцев и белорусов не существует как отдельных народов, а Россия является “духовной цивилизацией”, ведущей борьбу с “мировым злом Запада”, пояснили в ПЦУ.

Письмо к Вселенскому Патриарху Варфоломею

В письме отмечается, что московское православие отошло от христианского учения, поскольку пропагандирует культ насилия и оправдывает насильников, а также использует Церковь как средство достижения руководством России своей политической цели.

Поэтому ПЦУ попросила Вселенского патриарха Варфоломея и Священный синод Вселенского патриархата обратиться к предстоятелю РПЦ Кириллу с требованием публично отречься от лжеучения “русского мира” и осудить, отозвать приказ “народного собора”. А если Кирилл не прислушается, то в ПЦУ призвали считать его “язычником и мытарем”.

К тому же, архиереи ПЦУ добавили, что кремлевский диктатор Владимир Путин, который считает себя мирянином РПЦ, своими преступлениями и “упрямым, сознательным не раскаянием в публичных грехах” сам отлучил себя от Церкви.

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