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Має відректися від “русского мира”: ПЦУ попросила Константинополь вплинути на патріарха Кирила

Лист до Вселенського Патріарха Варфоломія від ПЦУ: що відомо та текст
Фото: Getty Images

Офіційного листа до Вселенського патріарха Варфоломія написала Православна церква України. У ньому ПЦУ озвучила прохання умовити патріарха московського Кирила відмовитися від ідеології “русского мира”.

Проєкт листа було схвалено 11 травня на Архієрейському соборі ПЦУ.

Зазначається, що богословські академії ПЦУ проаналізували текст “наказу” “Всесвітнього російського народного собору”, що відбувся під егідою російської православної церкви у березні 2024 року. У документі цього “собору” російська агресія проти України названа “священною війною”.

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У ПЦУ вказують, що текст собору поширили на сторінках РПЦ, а численні виступи патріарха Кирила Гундяєва вказують на те, що він сам є прихильником ідеології “русского мира”. Це вчення передбачає, що Україна не може бути самостійною державою, українців та білорусів не існує як окремих народів, а Росія є “духовною цивілізацією”, що веде боротьбу зі “світовим злом Заходу”, пояснили у ПЦУ.

Лист до Вселенського патріарха Варфоломія

У листі наголошується, що московське православ’я відійшло від християнського вчення, оскільки пропагує культу насильства й виправданні насильників, а також використовує Церкву як засіб досягнення світським керівництвом Росії своєї політичної мети.

Тож ПЦУ попросила Вселенського патріарха Варфоломія та Священний синод Вселенського патріархату звернутися до предстоятеля РПЦ Кирила з вимогою публічно відректися від лжевчення “русского мира” та засудити й відкликати наказ “народного собору”. А якщо Кирил не дослухається, то в ПЦУ закликали вважати його за “язичника та митаря”.

До того ж, архієреї ПЦУ додали, що кремлівський диктатор Володимир Путін, який вважає себе мирянином РПЦ, своїми злочинами й “упертим і свідомим нерозкаянням в публічних гріхах” сам відлучив себе від Церкви.

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Патріарх Варфоломій, Патріарх Кирил, ПЦУ
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