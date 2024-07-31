Дайте Украине победить: в Сенате США обсудили разрешение бить по целям в глубине РФ

В Сенате США состоялись слушания, на которых обсудили потенциальное разрешение наносить удары американским оружием по военным целям в глубине РФ.

Стоит ли США разрешать удары в глубине РФ: что думают в Сенате

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен во время слушаний в Сенате заявил, что Украина должна победить, используя как собственное, так и западное оружие, причем наиболее эффективным способом.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос сенатора-демократа Джин Шагин о том, рассматривает ли Белый дом изменение политики относительно разрешения ВСУ бить по объектам в глубине России.

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А республиканец Пит Рикеттс призвал администрацию президента США предоставить Украине такое разрешение.

— Пусть они используют ATACAMS самым эффективным способом — поражая эти цели [военные объекты в глубине России]. И прекратите замедлять этот процесс. Дайте им возможность победить. Я призываю администрацию к этому, потому что я считаю, что это самый быстрый путь к победе, — подчеркнул он.

О’Брайен в ответ заметил, что эту тему более целесообразно рассматривать на закрытых заседаниях, поэтому не может обсуждать потенциальные удары по Москве, даже если бы имел эту информацию, во время открытых слушаний в Сенате.

— Мы ищем такие способы применения оружия Украиной, чтобы они осуществлялись в той последовательности, которая наносит наибольший вред, и в местах, где это поможет защитить больше всего людей, — объяснил он.

По его словам, по этому поводу продолжаются консультации между Украиной и США.

Помощник госсекретаря также отметил, что после предоставленных Украине разрешений на использование оружия они наблюдают эскалацию со стороны России, напомнив об ударе по Охматдету.

Сейчас члены НАТО не имеют единодушия в вопросе, как Украина может использовать ракеты большой дальности.

Во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне президент Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления разрешения на уничтожение российских самолетов на территории РФ Украина сможет защитить от ударов управляемыми авиабомбами свои города.

Источник : Голос Америки

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