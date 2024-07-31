Дайте Україні перемогти: у Сенаті США обговорили дозвіл бити по цілях у глибині РФ

У Сенаті США відбулися слухання, на яких обговорили потенційний дозвіл завдавати ударів американською зброєю по військових цілях вглиб РФ.

Чи варто США дозволяти удари вглиб РФ: що думають у Сенаті

Помічник держсекретаря США з питань Європи Джеймс О’Браєн під час слухань у Сенаті заявив, що Україна має перемогти, використовуючи як власну, так і західну зброю, причому у найефективніший спосіб.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання сенаторки-демократки Джин Шагін про те, чи розглядає Білий дім зміну політики щодо дозволу ЗСУ бити про об’єктах вглиб Росії.

Зараз дивляться

А республіканець Піт Рікеттс закликав адміністрацію президента США надати Україні такий дозвіл.

– Нехай вони використовують ATACAMS у найефективніший спосіб – вражаючи ці цілі [військові об’єкти у глибині Росії]. І припиніть уповільнювати цей процес. Дайте їм можливість перемогти. Я закликаю адміністрацію до цього, тому що я вважаю, що це найшвидший шлях до перемоги, – наголосив він.

О’Браєн у відповідь зауважив, що цю тему більш доцільно розглядати на закритих засіданнях, тому не може обговорювати потенційні удари по Москві, навіть якби мав цю інформацію, під час відкритих слухань у Сенаті.

– Ми шукаємо такі способи застосування зброї Україною, щоб вони здійснювалися у тій послідовності, яка завдає найбільшої шкоди, і в місцях, де це допоможе захистити найбільше людей, – пояснив він.

За його словами, з цього приводу тривають консультації між Україною та США.

Помічник держсекретаря також зауважив, що після наданих Україні дозволів на використання зброї вони спостерігають ескалацію з боку Росії, нагадавши про удар по Охматдиту.

Наразі члени НАТО не мають одностайності в питанні, як Україна може використовувати ракети великої дальності.

Під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні президент Володимир Зеленський заявив, що в разі надання дозволу на знищення російських літаків на території РФ Україна зможе захистити від ударів керованими авіабомбами свої міста.

Джерело : Голос Америки

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.