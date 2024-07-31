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Алина Гончаренко, редактор ленты новостей

ЕС не признает результаты выборов в Венесуэле: какова причина

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Европейский Союз не может признать результаты выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса и предоставлены протоколы.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

ЕС не признает результаты выборов в Венесуэле: что произошло

По словам Борреля, избирательная комиссия Венесуэлы объявила результаты голосования на основе 80% подсчитанных бюллетеней. В то же время венесуэльская оппозиция опубликовала совсем другие результаты.

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– Это является дополнительной причиной для непризнания результатов, пока они не будут полностью и независимо проверены, – подчеркнул Боррель.

Также он отметил, что Европейский Союз примет решение о возможных дальнейших шагах только после обнародования окончательных результатов выборов.

Напомним, что избирательная комиссия Венесуэлы заявила, что президент Николас Мадуро выиграл в воскресенье третий президентский срок, набрав 51% голосов, чтобы продолжить социалистическое правление, несмотря на то, что результаты опроса общественного мнения указывали на победу оппозиции.

Протесты в Венесуэле из-за избрания на третий срок Мадуро

Ранее в Венесуэле состоялись протесты, где участники акции требовали от Мадуро признать свое поражение на выборах.

Люди считают, что результаты были сфальсифицированы.

Тысячи граждан вышли на улицы нескольких районов Каракаса, скандируя: Свобода, свобода!, Это правительство падет!

Протестующие подожгли шины. В частности, в некоторых районах были сорваны и сожжены плакаты с изображением Мадуро, а также подожжены автомобили и мусор.

Вооруженные полицейские, военные и левые военизированные формирования, которые симпатизируют правительству, вступили в столкновения с протестующими и перекрыли много дорог в центре города.

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Источник: Reuters
Венесуэла, вибори президента, Жозеп Боррель, Ніколас Мадуро
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