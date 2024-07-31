ЄС не визнає результати виборів у Венесуелі: яка причина

Європейський Союз не може визнати результати виборів у Венесуелі, допоки не буде підраховано всі голоси і надано протоколи.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

ЄС не визнає результати виборів у Венесуелі: що сталося

За словами Борреля, виборча комісія Венесуели оголосила результати голосування на основі 80% підрахованих бюлетенів. Водночас венесуельська опозиція опублікувала зовсім інші результати.

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– Це є додатковою причиною для невизнання результатів, поки вони не будуть повністю і незалежно перевірені, – наголосив Боррель.

Також він зазначив, що Європейський Союз ухвалить рішення про можливі подальші кроки лише після оприлюднення остаточних результатів виборів.

Нагадаємо, що виборча комісія Венесуели заявила, що президент Ніколас Мадуро виграв у неділю третій президентський термін, набравши 51% голосів, щоби продовжити соціалістичне правління, попри те, що результати опитування громадської думки вказували на перемогу опозиції.

Протести у Венесуелі через обрання на третій термін Мадуро

Раніше у Венесуелі відбулися протести, де учасники акції вимагали від Мадуро визнати свою поразку на виборах.

Люди вважають, що результати було сфальсифіковано.

Тисячі громадян вийшли на вулиці кількох районів Каракаса, скандуючи: Свобода, свобода!, Цей уряд впаде!

Протестувальники підпалили шини. Зокрема у деяких районах було зірвано і спалено плакати із зображенням Мадуро, а також підпалено автомобілі та сміття.

Озброєні поліціянти, військові та ліві воєнізовані формування, які симпатизують уряду, вступили в сутички з протестувальниками і перекрили багато доріг у центрі міста.

Джерело : Reuters

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