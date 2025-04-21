Преемник Папы Франциска: названы основные претенденты на Святой Престол

После смерти Папы Римского Франциска коллегия кардиналов готовится собраться в Ватикане на конклав, который определит будущее Католической церкви. Есть более десятка главных претендентов, один из которых в конце концов может стать главным лидером католиков.

Возможные преемники Папы Римского

Как сообщают Newsweek и La Stampa, ряд высокопоставленных кардиналов стали главными претендентами, чтобы стать преемником Папы Римского. По мнению ватиканских наблюдателей и букмекеров, самые сильные шансы имеют несколько кандидатов.

Среди них:

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Луис Антонио Тагле;

Пьетро Паролин;

Питер Кодво Аппиах Тарксон;

Петер Эрде;

Анджело Скола;

Николай Бычок;

Маттео Мария Дзуппи;

Пьер Баттиста Пиццабалла;

Жан-Марк Авелин;

Жозе Толентино де Мендонса;

Марио Грек;

Роберт Сара;

Андерс Арборелиус;

Чарльз Маунг Бо;

Малколм Ранджит;

Фридолин Амбонго Бесунгу;

Виллем Якобус Эйк.

Факты ICTV рассказывают, что известно о кандидатах, один из которых может стать возможным преемником Папы Римского.

Луис Антонио Тагле (Филиппины)

67-летний кардинал Луис Антонио Тагле считается сильным претендентом на продолжение прогрессивной программы Папы Франциска.

Тагле является сторонником инклюзии и евангелизации. Он имеет значительный опыт руководства Конгрегацией евангелизации народов и был доверенным лицом в ближайшем окружении Франциска.

Журналисты обращают внимание, что азиатское наследие Тагла также делает его убедительным выбором, поскольку католичество быстро растет на континенте, особенно на Филиппинах.

Пьетро Паролин (Италия)

70-летний кардинал Пьетро Паролин является одним из самых опытных чиновников Ватикана.

Он играл важную роль в дипломатических делах, включая деликатные переговоры с Китаем и правительствами Ближнего Востока, в должности государственного секретаря Ватикана с 2013 года.

Паролин считается умеренным теологом, а также человеком, который может обеспечить стабильность, сохраняя некоторые реформы Франциска.

Его глубокие связи с бюрократией Ватикана делают его сильным соперником для тех, кто выступает за последовательность.

Питер Кодво Аппиах Тарксон (Гана)

76-летний кардинал Питер Турксон является хорошо известной фигурой в церковных кругах социальной справедливости.

Как бывший глава Дикастерии содействия интегральному человеческому развитию, Турксон активно выступал с такими вопросами, как изменение климата, бедность и экономическая справедливость.

Избрание Турксона ознаменовало бы исторический момент как первого африканского папы за многие века. Последним африканским понтификом был Папа Геласий, который служил с 492 до 496 годов нашей эры.

Петер Эрде (Венгрия)

Ведущий консервативный кандидат, 72-летний кардинал Петер Эрдо был решительным защитником традиционных католических учений и доктрины.

Ранее он был главой Совета европейских епископских конференций и подчеркивал теологическую ортодоксию.

Для тех, кто стремится вернуться к консерватизму Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, Эрде представлял бы значительный отход от подхода Франциска.

Анджело Скола (Италия)

82-летний кардинал Анджело Скола является давним претендентом. Он был одним из фаворитов на конклаве 2013 года, на котором окончательно был избран Папа Франциск.

Скола, который является бывшим архиепископом Милана, имеет глубокие теологические корни и обращается к тем, кто поддерживает более централизованную и иерархическую Католическую церковь.

Николай Бычок (Украина)

45-летний Николай Бычок является кардиналом-священником с 2024 года. Уроженец Тернополя, который сейчас служит в Австралии, стал седьмым кардиналом в истории Украинской греко-католической церкви.

На консистории 7 декабря 2024 года папа Франциск провозгласил его кардиналом-священником, а в качестве титулярной церкви передал ему храм Санта-София а Виа Боччеа.

Маттео Мария Дзуппи (Италия)

69-летний Маттео Мария Дзуппи является итальянским прелатом Католической Церкви, а также архиепископом Болоньи с 12 декабря 2015 года. Ранее он был епископом-помощником Рима с 2012 до 2015 годов.

В 2019 году Папа Римский Франциск повысил его в сан кардинала. С мая 2022 года он является президентом Епископской конференции Италии.

Пьер Баттиста Пиццабалла (Италия)

60-летний Пьер Баттиста Пиццабалла является итальянским католическим прелатом, который служил Латинским патриархом Иерусалима с 6 ноября 2020 года.

Он является монахом — францисканцем. Служил Кустосом Святой Земли с 2004 до 2016 годов и Апостольским администратором Латинского Патриархата с 2016 до 2020 годов.

Папа Римский Франциск сделал его кардиналом в 2023 году.

Жан-Марк Авелин (Франция)

66-летний Жан-Марк Авелин является французским прелатом Католической церкви, который был назван архиепископом Марселя в 2019 году.

27 августа 2022 года Папа Франциск сделал Авелина кардиналом.

Жозе Толентино де Мендонса (Португалия)

59-летний португальский прелат Римско-католической церкви Жозе Толентино де Мендонса назначен кардиналом 5 октября 2019 года.

Мендонса является теологом и профессором университета, который считается одним из самых оригинальных голосов современной португальской литературы и католическим интеллектуалом.

Его творчество включает поэзию, эссе и пьесы, которые он подписывает Хосе Толентино Мендонса.

Он был назначен префектом Дикастерии по вопросам культуры и образования и Великим канцлером Папского института христианской археологии в сентябре 2022 года.

Архиепископ с июля 2018 года. Он был архивариусом и библиотекарем Священной Римской Церкви с 2018 до 2022 годов.

Марио Грек (Мальта)

68-летний Марио Греч является мальтийским католическим прелатом, который занимает должность генерального секретаря Синода епископов с 2020 года.

Ранее он был епископом Гозо с 2005 до 2019 годов и просекретарем генерального секретаря Синода епископов с 2019 до 2020 годов.

Папа Римский Франциск повысил его в сан кардинала 28 ноября 2020 года.

Роберт Сара (Гвинея)

79-летний Роберт Сара является гвинейским католическим прелатом, который служил префектом Конгрегации Божественного Культа и Дисциплины Таинств с 2014 до 2021 годов.

Ранее он был секретарем Конгрегации Евангелизации Народов при Папе Римском. В 2010 году стал кардиналом.

Андерс Арборелиус (Швеция)

75-летний Ларс Андерс Арборелиус является шведским католическим кардиналом.

Он является епископом Стокгольма с 1998 года. 28 июня 2017 года Папа Римский Франциск сделал его кардиналом, первым в истории из Швеции и Скандинавии.

Чарльз Маунг Бо (Мьянма)

76-летний Чарльз Маунг Бо является бирманским католическим прелатом, который служит архиепископом Янгона с 7 июня 2003 года.

В 2015 году Папа Франциск назначил его кардиналом.

Малколм Ранджит (Шри-Ланка)

77-летний Малколм Ранджит является католическим прелатом Шри-Ланки, который служил архиепископом Коломбо с 2009 года. В 2010 году стал кардиналом.

Фридолин Амбонго Бесунгу (Конго)

65-летний Фридолин Амбонго Бесунгу является конголезским католическим прелатом, который служит архиепископом Киншасы с 2018 года.

Является членом Ордена Меньших Братьев Капуцинов. 5 октября 2019 года Папа Римский Франциск повысил его до ранга кардинала.

В 2023 году он стал президентом Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара. Он является членом Совета кардиналов.

Виллем Якобус Эйк (Нидерланды)

71-летний Виллем Якобус Эйк является голландским прелатом Католической церкви, кардинал с 2012 года.

Он был архиепископом-митрополитом Утрехта с 2007 года, а также епископом Гронинген-Леувардена с 1999 до 2007 годов.

До своей духовной карьеры работал врачом. Будучи священником, он сделал медицинскую этику центром своих научных исследований. Получил докторские студии по медицине, философии и теологии.

Как выбирают следующего Папу Римского

Выборы Папы Римского соответствуют многовековым традициям Ватикана. Коллегия кардиналов, которая состоит из тех, кто не достиг 80 лет, будет голосовать тайно в Сикстинской капелле.

Для избрания нового Папы требуется большинство в две трети голосов. Если консенсус не будет достигнут, дополнительные раунды голосования будут продолжаться до тех пор, пока не появится кандидат с необходимой поддержкой.

Когда раунд голосования не достигает консенсуса, бюллетени сжигают. Черный дым, который появляется из трубы Сикстинской капеллы, сигнализирует тем, кто смотрит по телевизору и на площади Святого Петра, что конклав продолжается. Когда появляется белый дым, новый Папа избран.

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