Украинец может стать Папой Римским: что известно о епископе Николае Бычке

21 апреля умер Папа Римский Франциск. Теперь стал вопрос — кто станет следующим понтификом. Среди возможных кандидатов — 45-летний епископ Николай Бычок, уроженец Тернополя, который сегодня служит в Австралии.

Кто такой Николай Бычок: биография

Николай Бычок родился в 1980 году в Тернополе. Учился будущий епископ в средней школе №14 города Тернополь (1987-1997 годы). Свое духовное призвание почувствовал в 15 лет, когда учился в 9-м классе. На этот путь его вдохновили Отцы Редемптористы, в приход которых он регулярно приходил на богослужения.

Впоследствии начал прислуживать, участвовать в миссионерских путешествиях и духовных упражнениях, организованных отцами. Особенно повлияли на него искренность их служения и ревность в проповедовании Божьего Слова. Его первыми духовными наставниками стали отец Михаил Шевчишин, известный миссионер и проповедник, и отец Владимир Вонс, который помог окончательно утвердиться в выборе Конгрегации.

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В 1997 году Николай Бычок вступил в монастырь. Первый монашеский обет принял 19 августа 1998 года в селе Кохавино на Львовщине. С 1998 по 2001 год во Львове получал богословское образование в Высшем духовном институте имени блаженного Николая Чарнецкого.

С 2001 по 2005 год учился в семинарии Редемптористов в Тухове (Польша). Там он написал магистерскую работу на тему работы с молодежью в греко-католических приходах в Украине. Вечные обеты принял 17 августа 2003 года.

Кардинал Николай Бычок: что известно о профессиональных достижениях

Начиная с 10 марта 2007 года, владыка Николай Бычок активно занимался пастырской работой с молодежью в приходе Матери Божьей Неустанной Помощи в Ивано-Франковске.

В ноябре 2008 года был назначен игуменом монастыря святого Иосифа и параллельно исполнял обязанности настоятеля храма. После этого, до конца 2014 года, занимал должность эконома Львовской Провинции Редемптористов и входил в состав провинциального совета. В первой половине 2015 года помогал в монастырях Львова и Ивано-Франковска.

С 27 апреля 2015 года и до 2020 года он нес служение как викарий в приходе Святого Иоанна Крестителя в городе Нюарк (штат Нью-Джерси, США), занимаясь украинской католической общиной.

15 января 2020 года Святейший Отец Франциск назначил его правящим епископом Украинской Католической Епархии Святых Петра и Павла в Мельбурне, где он заменил на посту владыку Петра Стасюка.

7 июня 2020 года архиерейская хиротония владыки Николая состоялась в Соборе Святого Юра во Львове, которую возглавил Блаженнейший Святослав Шевчук.

12 июля 2021 года, в день святых апостолов Петра и Павла, владыка Николай был торжественно введен на престол епископа Мельбурнской епархии в кафедральном соборе, в присутствии архиепископа Питера Коменсоли.

6 октября 2024 года Папа Франциск объявил о созыве консистории, на которой владыка Николай должен был быть возведен в кардинальский сан. И уже 7 декабря 2024 года в Базилике Святого Петра в Ватикане Святейший Отец торжественно провозгласил владыку Николая Бычка кардиналом Святой Римской Церкви.

Позиция Николая Бычка относительно войны в Украине

Николай Бычок активно поддерживает Украину, рассказывая о страданиях украинцев. В его общине в Австралии большинство — греко-католики, которые убежали от войны.

— Мы, украинцы, как никто другой, хотим мира. Мы молимся за него уже одиннадцать лет и верим, что однажды он будет восстановлен. Но мы хотим не мира, который является капитуляцией перед злом или компромиссом с совершенной несправедливостью, а мира, основанного на правде, — сказал он в недавней своей речи в Сиднее.

Может ли Николай Бычок стать следующим Папой Римским

Среди претендентов на должность нового Папы Римского есть нескольких кардиналов из разных стран — Италии, Венгрии, Филиппин и США.

Но впервые с 2005 года участие в выборах следующего главы Католической церкови может принять и украинский кардинал — Николай Бычок. И даже может сам стать Папой Римским.

Епископ с Украины в интервью Живому телевидению сказал, что не представлял себя даже епископом, не говоря уже о Папе.

— Конечно, каждый кардинал может быть избранным на Святейшего Отца, однако для меня это из области фантастики: потому что я никогда, во-первых, не думал, что я буду избран на епископа. Теперь я уже избран на кардинала, потенциально это возможно, но как это реально — Господь Бог покажет в будущем. Но действительно это будет большой опыт, поскольку, как вы знаете, кардиналы имеют тот активный голос до 80-го года жизни, — сказал Бычок.

Среди возможных кандидатов на должность нового Папы Римского рассматриваются:

Пьетро Паролин — государственный секретарь Ватикана, которому сейчас 80 лет;

Петер Эрде — кардинал из Венгрии;

Луис Антонио Тагле — кардинал с Филиппин, который может стать первым Папой из Азии;

Маттео Дзуппи — кардинал из Италии, который представлял Папу Франциска I на мирной миссии в Москве и ранее встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским;

Раймонд Лео Берк — кардинал из США, которого считают консервативным и традиционалистом.

Источник: CrisisMagazine, Independent

Фото: Николай Бычок

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