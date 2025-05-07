Наступник Папи Франциска: названо основних претендентів на Святий Престол

Після смерті Папи Римського Франциска колегія кардиналів готується зібратися 7 травня у Ватикані на конклав, який визначить майбутнє Католицької церкви. Є понад десяток головних претендентів, один з яких врешті може стати головним лідером католиків.

Можливі наступники Папи Римського

Як повідомляють Newsweek і La Stampa, кілька високопоставлених кардиналів стали головними претендентами на те, щоб стати наступником Папи Римського. На думку ватиканських спостерігачів і букмекерів, найсильніші шанси мають декілька кандидатів.

Серед них:

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Луїс Антоніо Тагле;

П’єтро Паролін;

Пітер Кодво Аппіах Тарксон;

Петер Ерде;

Анджело Скола;

Микола Бичок;

Маттео Марія Дзуппі;

П’єр Баттіста Піццабалла;

Жан-Марк Авелін;

Жозе Толентіно де Мендонса;

Маріо Грек;

Роберт Сара;

Андерс Арбореліус;

Чарльз Маунг Бо;

Малколм Ранджіт;

Фрідолін Амбонго Бесунгу;

Віллем Якобус Ейк.

Факти ICTV розповідають, що відомо про кандидатів, один з яких може стати новим Папою Римським.

Луїс Антоніо Тагле (Філіппіни)

67-річний кардинал Луїс Антоніо Тагле вважається сильним претендентом на продовження прогресивної програми Папи Франциска.

Тагле є прихильником інклюзії та євангелізації. Він має значний досвід керівництва Конгрегацією євангелізації народів і був довіреною особою в найближчому оточенні Франциска.

Журналісти звертають увагу, що азійська спадщина Тагла також робить його переконливим вибором, оскільки католицтво швидко зростає на континенті, особливо на Філіппінах.

П’єтро Паролін (Італія)

70-річний кардинал П’єтро Паролін є одним із найдосвідченіших посадовців Ватикану.

Він відігравав важливу роль у дипломатичних справах, зокрема в делікатних переговорах із Китаєм і урядами Близького Сходу, на посаді державного секретаря Ватикану з 2013 року.

Паролін вважається поміркованим теологом, а також людиною, яка може забезпечити стабільність, зберігаючи деякі реформи Франциска.

Його глибокі зв’язки з бюрократією Ватикану роблять його сильним суперником для тих, хто виступає за послідовність.

Пітер Кодво Аппіах Тарксон (Гана)

76-річний кардинал Пітер Турксон є добре відомою фігурою в церковних колах соціальної справедливості.

Як колишній голова Дикастерії сприяння інтегральному людському розвитку Турксон активно виступав з такими питаннями, як зміна клімату, бідність та економічна справедливість.

Обрання Турксона ознаменувало б історичний момент як першого африканського папи за багато століть. Останнім африканським понтифіком був Папа Геласій, який служив з 492 до 496 років нашої ери.

Петер Ерде (Угорщина)

Провідний консервативний кандидат, 72-річний кардинал Петер Ердо був рішучим захисником традиційних католицьких вчень і доктрини.

Раніше він був очільником Ради європейських єпископських конференцій і наголошував на теологічній ортодоксії.

Для тих, хто прагне повернутися до консерватизму Івана Павла II та Бенедикта XVI, Ерде представляв би значний відхід від підходу Франциска.

Анджело Скола (Італія)

82-річний кардинал Анджело Скола є давнім претендентом. Він був одним із фаворитів на конклаві 2013 року, на якому остаточно було обрано Папу Франциска.

Скола, який є колишнім архієпископом Мілана, має глибоке теологічне коріння і звертається до тих, хто підтримує більш централізовану та ієрархічну Католицьку церкву.

Микола Бичок (Україна)

45-річний Микола Бичок є кардиналом-священником з 2024 року. Уродженець Тернополя, який зараз служить в Австралії, став сьомим кардиналом в історії Української греко-католицької церкви.

На консисторії 7 грудня 2024 року папа Франциск проголосив його кардиналом-священником, а як титулярну церкву передав йому храм Санта-Софія а Віа Боччеа.

Маттео Марія Дзуппі (Італія)

69-річний Маттео Марія Дзуппі є італійським прелатом Католицької Церкви, а також архієпископом Болоньї з 12 грудня 2015 року. Раніше він був єпископом-помічником Риму з 2012 до 2015 року.

У 2019 році Папа Римський Франциск підвищив його в сан кардинала. З травня 2022 року він є президентом Єпископської конференції Італії.

П’єр Баттіста Піццабалла (Італія)

60-річний П’єр Баттіста Піццабалла є італійським католицьким прелатом, який служив Латинським патріархом Єрусалиму з 6 листопада 2020 року.

Він є монахом-францисканцем. Служив Кустосом Святої Землі з 2004 до 2016 років і Апостольським адміністратором Латинського Патріархату з 2016 до 2020 року.

Папа Римський Франциск зробив його кардиналом у 2023 році.

Жан-Марк Авелін (Франція)

66-річний Жан-Марк Авелін є французьким прелатом Католицької церкви, який був названий архієпископом Марселя у 2019 році.

27 серпня 2022 року Папа Франциск зробив Авеліна кардиналом.

Жозе Толентіно де Мендонса (Португалія)

59-річний португальський прелат Римсько-католицької церкви Жозе Толентіно де Мендонса призначений кардиналом 5 жовтня 2019 року.

Мендонса є теологом і професором університету, який вважається одним із найоригінальніших голосів сучасної португальської літератури та католицьким інтелектуалом.

Його творчість включає поезію, есе та п’єси, які він підписує Хосе Толентіно Мендонса.

Він був призначений префектом Дикастерії з питань культури та освіти та Великим канцлером Папського інституту християнської археології у вересні 2022 року.

Архиєпископ з липня 2018 року. Він був архіваріусом та бібліотекарем Священної Римської Церкви з 2018 до 2022 року.

Маріо Грек (Мальта)

68-річний Маріо Греч є мальтійським католицьким прелатом, який обіймає посаду генерального секретаря Синоду єпископів з 2020 року.

Раніше він був єпископом Гозо з 2005 до 2019 року і просекретарем генерального секретаря Синоду єпископів з 2019 до 2020 років.

Папа Римський Франциск возвів його в сан кардинала 28 листопада 2020 року.

Роберт Сара (Гвінея)

79-річний Роберт Сара є гвінейським католицьким прелатом, який служив префектом Конгрегації Божественного Культу та Дисципліни Таїнств з 2014 до 2021 року.

Раніше він був секретарем Конгрегації Євангелізації Народів при Папі Римському. У 2010 році став кардиналом.

Андерс Арбореліус (Швеція)

75-річний Ларс Андерс Арбореліус є шведським католицьким кардиналом.

Він є єпископом Стокгольма з 1998 року. 28 червня 2017 року Папа Римський Франциск зробив його кардиналом, першим в історії зі Швеції та Скандинавії.

Чарльз Маунг Бо (М’янма)

76-річний Чарльз Маунг Бо є бірманським католицьким прелатом, який служить архієпископом Янгона з 7 червня 2003 року.

У 2015 році Папа Франциск призначив його кардиналом.

Малколм Ранджіт (Шрі-Ланка)

77-річний Малколм Ранджіт є католицьким прелатом Шрі-Ланки, який служив архієпископом Коломбо з 2009 року. У 2010 році став кардиналом.

Фрідолін Амбонго Бесунгу (Конго)

65-річний Фрідолін Амбонго Бесунгу є конголезьким католицьким прелатом, який служить архієпископом Кіншаси з 2018 року.

Є членом Ордену Менших Братів Капуцинів. 5 жовтня 2019 року Папа Римський Франциск підвищив його до рангу кардинала.

У 2023 році він став президентом Симпозіуму єпископських конференцій Африки та Мадагаскару. Він є членом Ради кардиналів.

Віллем Якобус Ейк (Нідерланди)

71-річний Віллем Якобус Ейк є голландським прелатом Католицької церкви, кардинал з 2012 року.

Він був архієпископом-митрополитом Утрехта з 2007 року, а також єпископом Гронінген-Леувардена з 1999 до 2007 року.

До своєї духовної кар’єри працював лікарем. Коли став священником, зробив медичну етику центром своїх наукових досліджень. Здобув докторські студії з медицини, філософії та теології.

Як обирають наступного Папу Римського

Вибори Папи Римського відповідають багатовіковим традиціям Ватикану. Колегія кардиналів, яка складається з тих, хто не досяг 80 років, голосуватиме таємно у Сикстинській капелі.

Для обрання нового Папи потрібна більшість у дві третини голосів. Якщо консенсусу не буде досягнуто, додаткові раунди голосування триватимуть доти, допоки не з’явиться кандидат із необхідною підтримкою.

Коли раунд голосування не досягає консенсусу, бюлетені спалюють. Чорний дим, який з’являється з труби Сикстинської капели, сигналізує тим, хто дивиться по телевізору та на площі Святого Петра, що конклав триває. Коли з’являється білий дим, новий Папа обраний.

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