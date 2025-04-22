В Госдепе США оценили заявление РФ о готовности к переговорам с Украиной

Заявления российской стороны о якобы готовности к мирным переговорам с Украиной являются очень хорошим знаком.

Такое заявление сделала спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс в эфире Fox Business.

Госдеп США о заявлении РФ о мирных переговорах

Спикер американского Госдепа обратила внимание на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что Москва якобы готова к двусторонним переговорам с Украиной.

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— Это очень хороший знак, — утверждает Тэмми Брюс.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сохраняет предложение не наносить удары по меньшей мере по гражданской инфраструктуре и ожидает четкого ответа от России.

По его словам, украинская сторона готова к любому диалогу о том, как это можно обеспечить.

По мнению Зеленского, есть очевидный, самый простой и наиболее надежный путь: прекратить удары ракет и дальнобойных дронов. Он обратил внимание, что именно Россия является источником войны.

Владимир Зеленский отметил, что из Москвы должен прийти реальный приказ российской армии на прекращение огня. Он утверждает, что прекращение огня не будет без такого жесткого приказа российского руководства.

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