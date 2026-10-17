Украинская певица Ирина Федишин, пережившая потерю ребенка на 35-й неделе беременности, опубликовала в Instagram большой пост. Артистка рассказала, что ее семья проводила в последний путь девочку, которой дали имя Вероника.

Ирина Федишин рассказала о потере дочери Вероники

— Это мое свидетельство. Свидетельство мамы о любви, о материнстве, о вере в Бога и о силе продолжать жить, даже с разбитым сердцем. Принимаю Божью Волю и иду дальше. Господи, пусть будет воля Твоя, а не моя. Мне больно, мне тяжело, я этого не понимаю, почему так, но я это принимаю. Несмотря ни на что, это наш ребенок, но она – дитя Божье. Бог дал ее и имел право ее забрать, – поделилась она в посте.

В посте Федишин впервые раскрыла имя дочери – Вероника. Певица призналась, что хочет верить: их маленькая девочка теперь станет для семьи “небесным Ангелом в объятиях Господа”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ірина Федишин 🎤Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

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— А если в нашей жизни будут происходить болезненные моменты, она своим невидимым платочком будет вытирать наши слезы. Мы с любовью и верой доверили нашу доченьку Богу через крещение с намерением. К сожалению, я не смогла прижать ее к своей груди и даже увидеть ее, потому что была под наркозом. Но я видела ее на фото, которое сделал Виталик, – рассказала она.

Артистка поделилась переживаниями за своего мужа Виталия, которому пришлось пройти через тяжелые испытания. По словам певицы, их дочь была очень похожа на отца: у нее была смуглая кожа, темные волосы, маленький носик и пухлые губы.

— Такая красавица, 48 см ростом, весом 2,6 кг. Мой Виталик, сколько же боли выпало на твое сердце. Все самое страшное происходило на его глазах. Потеря нашей долгожданной доченьки, которую ты так ждал, а потом – те страшные минуты, когда моя собственная жизнь оказалась под огромной угрозой, – добавила Федишин.

В конце поста певица выразила благодарность родным, друзьям, священникам и людям, которых она лично не знает, но которые в течение последних дней поддерживали ее семью и молились за них.

Фото: Ирина Федишин

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