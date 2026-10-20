Украинские пенсионеры могут получать различные доплаты и надбавки к основной выплате. Одна из них предусмотрена для неработающих пенсионеров, которые содержат детей в возрасте до 18 лет.

Такая помощь выплачивается ежемесячно, но для ее оформления необходимо соответствовать установленным условиям.

Факты ICTV выяснили, кто из пенсионеров, имеющих на своем содержании детей до 18 лет, имеет право на надбавку, каков размер выплаты и как подать документы в Пенсионный фонд Украины.

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Кто имеет право на надбавку к пенсии за детей до 18 лет

Условия назначения надбавки к пенсии неработающим пенсионерам, которые содержат детей до 18 лет, определяет постановление № 654.

Оформить выплату могут неработающие пенсионеры, которые:

получают пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;

не работают и не зарегистрированы в качестве физического лица-предпринимателя;

содержат ребенка в возрасте до 18 лет.

Надбавку назначают на каждого ребенка, который соответствует установленным требованиям. При этом право на выплату необходимо подтвердить документами, а сама доплата не начисляется автоматически.

Каков размер надбавки к пенсии за детей

Размер надбавки к пенсии неработающим пенсионерам, которые содержат детей до 18 лет, составляет 150 грн на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Это означает, что пенсионер, который содержит двоих детей, при соблюдении всех условий может получать дополнительно 300 грн в месяц, а за троих детей — 450 грн.

Надбавка предусмотрена для неработающих пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет и содержат несовершеннолетних детей.

Когда надбавку на детей не выплачивают

Право на доплату зависит от обстоятельств, в которых находятся пенсионер и ребенок.

В частности, надбавку не назначают, если ребенок сам получает пенсию или государственную социальную помощь как ребенок с инвалидностью. Выплату также прекращают после достижения ребенком 18 лет. Продолжение обучения не дает права получать эту надбавку после совершеннолетия.

Важно и то, что пенсионер должен оставаться неработающим. Если он устраивается на работу или регистрируется в качестве ФЛП, об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд, поскольку изменение обстоятельств может повлиять на право получать доплату.

Если в семье оба родителя являются пенсионерами, надбавку на одного ребенка оформляет только один из них.

Как оформить надбавку к пенсии неработающим пенсионерам за детей на содержании до 18 лет

Для получения ежемесячной доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением и документами, подтверждающими право на выплату.

Перечень документов:

паспорт и идентификационный код пенсионера;

свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий родственные связи;

документы, подтверждающие нахождение ребенка на содержании пенсионера;

документы, подтверждающие отсутствие работы, если соответствующих сведений нет в государственных реестрах.

При необходимости Пенсионный фонд может запросить дополнительные документы. Подать заявление можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Перед обращением стоит уточнить, какие именно документы нужны для подтверждения права на надбавку.

Что стоит знать о надбавке на детей до 18 лет

Надбавка к пенсии неработающим пенсионерам, которые содержат несовершеннолетних детей, составляет 150 грн в месяц на каждого ребенка. Для ее назначения пенсионер должен соответствовать установленным условиям и подать заявление в Пенсионный фонд.

Чтобы не потерять право на выплату, необходимо сообщать об изменениях, которые могут повлиять на ее назначение, в частности о трудоустройстве или регистрации предпринимательской деятельности.

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