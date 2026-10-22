За последние сутки произошло 165 боевых столкновений.

Противник нанес 49 авиаударов, сбросил 165 управляемых авиабомб. Кроме того, он задействовал для атак 6 512 дронов-камикадзе и осуществил 2 044 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 22 октября 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.