Взрыв авто под Москвой: сообщают о гибели генерала Генштаба РФ Ярослава Москалика
25 апреля в подмосковной Балашихе взорвали генерала Минобороны РФ, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика.
Подрыв генерала Ярослава Москалика 25 апреля: что известно
Факт подрыва генерала Ярослава Москалика 25 апреля уже признают ряд росСМИ, хотя сначала писали о гибели “случайного прохожего”.
Известно, что взрыв авто в Балашихе под Москвой произошел около 11:00 25 апреля по киевскому времени.
Volkswagen Golf 2000 года выпуска взорвался у дома на бульваре Нестерова.
Ярослава Москалика, который в момент взрыва проходил мимо, отбросило на несколько метров, а в соседних домах выбило стекла.
Охваченный огнем Volkswagen Golf выгорел дотла, пожар уже ликвидировали.
Подрыв генерала Ярослава Москалика 25 апреля: версии
Свидетели утверждают: взорвавшийся 25 апреля в Балашихе Volkswagen Golf появился во дворе дома на бульваре Нестерова еще за несколько дней до чрезвычайного происшествия.
Перед взрывом, продолжают местные, в машине долгое время был включен двигатель.
По их предположению, взорваться мог газовый баллон, который они видели в салоне автомобиля, или самодельное взрывное устройство, прикрепленное рядом с левой задней дверью.
Взрывное устройство, предположительно, могли активировать дистанционно.
Время подрыва, считают в росСМИ, могли рассчитать, подробно изучив график Ярослава Москалика с помощью слежения.
К примеру, камеру могли обустроить рядом с домом, как было с ликвидированным 17 декабря 2024 года генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.
Что известно о Ярославе Москалике
Генералу Ярославу Москалику, которого взорвали 25 апреля в Балашихе, – 59 лет.
С 1983 по 1987 учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске.
На военной службе находился более 40 лет.
Источник: SHOT
Фото: SHOT