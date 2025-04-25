Взрыв авто под Москвой: сообщают о гибели генерала Генштаба РФ Ярослава Москалика

25 апреля в подмосковной Балашихе взорвали генерала Минобороны РФ, заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика.

Подрыв генерала Ярослава Москалика 25 апреля: что известно

Факт подрыва генерала Ярослава Москалика 25 апреля уже признают ряд росСМИ, хотя сначала писали о гибели “случайного прохожего”.

Известно, что взрыв авто в Балашихе под Москвой произошел около 11:00 25 апреля по киевскому времени.

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Volkswagen Golf 2000 года выпуска взорвался у дома на бульваре Нестерова.

Ярослава Москалика, который в момент взрыва проходил мимо, отбросило на несколько метров, а в соседних домах выбило стекла.

Охваченный огнем Volkswagen Golf выгорел дотла, пожар уже ликвидировали.

Подрыв генерала Ярослава Москалика 25 апреля: версии

Свидетели утверждают: взорвавшийся 25 апреля в Балашихе Volkswagen Golf появился во дворе дома на бульваре Нестерова еще за несколько дней до чрезвычайного происшествия.

Перед взрывом, продолжают местные, в машине долгое время был включен двигатель.

По их предположению, взорваться мог газовый баллон, который они видели в салоне автомобиля, или самодельное взрывное устройство, прикрепленное рядом с левой задней дверью.

Взрывное устройство, предположительно, могли активировать дистанционно.

Время подрыва, считают в росСМИ, могли рассчитать, подробно изучив график Ярослава Москалика с помощью слежения.

К примеру, камеру могли обустроить рядом с домом, как было с ликвидированным 17 декабря 2024 года генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.

Что известно о Ярославе Москалике

Генералу Ярославу Москалику, которого взорвали 25 апреля в Балашихе, – 59 лет.

С 1983 по 1987 учился в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в Благовещенске.

На военной службе находился более 40 лет.

Источник: SHOT

Фото: SHOT

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