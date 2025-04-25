Вибух авто під Москвою: повідомляють про загибель генерала Генштабу РФ Ярослава Москалика

25 квітня в підмосковній Балашисі підірвали генерала Міноборони РФ, заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ Ярослава Москалика.

Підрив генерала Ярослава Москалика 25 квітня: що відомо

Факт підриву генерала Ярослава Москалика 25 квітня вже визнають низка росЗМІ, хоча спочатку писали про загибель “випадкового перехожого”.

Наразі відомо, що вибух авто в Балашисі під Москвою стався близько 11:00 25 квітня за київським часом.

Зараз дивляться

Volkswagen Golf 2000 року випуску вибухнув біля будинку на бульварі Нестерова.

Ярослава Москалика, який у момент вибуху проходив повз, відкинуло на кілька метрів, а в сусідніх будинках повибивало шибки.

Охоплений вогнем Volkswagen Golf вигорів ущент, пожежу вже ліквідували.

Підрив генерала Ярослава Москалика 25 квітня: версії

Свідки стверджують: Volkswagen Golf, що вибухнув 25 квітня у Балашисі, з’явився у дворі будинку на бульварі Нестерова ще за кілька днів до надзвичайної події.

Перед вибухом, продовжують місцеві, в автівці тривалий час був увімкнений двигун.

За їхнім припущенням, вибухнути міг газовий балон, який вони бачили в салоні автівки, або саморобний вибуховий пристрій, прикріплений поряд із лівими задніми дверима.

Вибуховий пристрій, імовірно, могли активувати дистанційно.

Час підриву, вважають у росЗМІ, могли розрахувати, детально вивчивши графік Ярослава Москалика за допомогою стеження.

Наприклад, камеру могли облаштувати поряд із будинком, як було з ліквідованим 17 грудня 2024 року генерал-лейтенантом Ігорем Кірілловим.

Що відомо про Ярослава Москалика

Генералу Ярославу Москалику, якого підірвали 25 квітня в Балашисі, – 59 років.

З 1983 до 1987 навчався в Далекосхідному вищому загальновійськовому командному училищі у Благовіщенську.

На військовій службі перебував понад 40 років.

Джерело: SHOT

Фото: SHOT

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.