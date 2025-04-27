Трагедия в Ванкувере: внедорожник врезался в толпу на уличном фестивале

Полиция Ванкувера сообщает, что несколько человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как водитель черного внедорожника въехал в толпу на уличном фестивале вечером в субботу, 26 апреля.

— Инцидент произошел вскоре после 8 вечера недалеко от Восточной 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу. 30-летний житель Ванкувера сейчас находится под стражей, — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, что на месте происшествия работают спасатели, а на земле лежат несколько человек.

День Лапу-Лапу

День Лапу-Лапу назван в честь борца сопротивления коренных народов Филиппин, который боролся против испанской колонизации в XVI веке.

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Субботнее мероприятие стало вторым ежегодным уличным празднованием этого дня в Ванкувере, и организаторы заявили, что это возможность отметить устойчивое влияние на филиппинские ценности, в частности, дух bayanihan — коллективные усилия сообщества.

Словно зона боевых действий

Журналист из Торонто Крис Пангилинан описал событие как прекрасный день, наполненный прекрасными выступлениями, но последствия потрясли его.

По словам журналиста, инцидент произошел, когда рабочие разбирали сцену, палатки и торговые палатки, а рабочие подняли баррикаду, которая блокировала движение, чтобы пропустить транспортные средства.

— Пока некоторые автомобили осторожно направлялись сквозь толпу, одна машина внезапно увеличила скорость и сбила человека. Водитель просто вдавил педаль и врезался в сотни людей. Это было похоже на удар шара для боулинга — все кегли взлетели в воздух, — сказал Пангилинан.

Журналист отметил, что это было похоже на зону боевых действий, повсюду лежали тела.

Поддержка доступна

В заявлении, опубликованном в Instagram, филиппинский парламент сообщил, что он опустошен трагедией, и призвал пострадавших обратиться за помощью.

— Мы все еще находим слова, чтобы выразить глубокую скорбь, вызванную этой бессмысленной трагедией, — говорится в сообщении.

Организация призвала членов сообщества общаться друг с другом и получать доступ к имеющимся ресурсам в области психического здоровья.

Источник: CBC

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