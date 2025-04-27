Трагедія у Ванкувері: позашляховик врізався в натовп на вуличному фестивалі

Поліція Ванкувера повідомляє, що кілька людей загинули і ще кілька дістали поранення після того, як водій чорного позашляховика в’їхав у натовп на вуличному фестивалі ввечері в суботу, 26 квітня.

– Інцидент стався незабаром після 8-ї вечора недалеко від Східної 41-ї авеню і Фрейзер-стріт, де проходила вечірка на честь Дня Лапу-Лапу. 30-річний житель Ванкувера зараз перебуває під вартою, – ідеться в повідомленні.

Раніше в соціальних мережах з’явилися відеоролики, на яких видно, що на місці події працюють рятувальники, а на землі лежать кілька людей.

День Лапу-Лапу

День Лапу-Лапу названо на честь борця опору корінних народів Філіппін, який боровся проти іспанської колонізації в XVI столітті.

Зараз дивляться

Суботній захід став другим щорічним вуличним святкуванням цього дня у Ванкувері, тож організатори заявили, що це можливість відзначити стійкий вплив на філіппінські цінності, зокрема дух bayanihan – колективні зусилля спільноти.

Немов зона бойових дій

Журналіст із Торонто Кріс Пангілінан описав подію як чудовий день, сповнений чудових виступів, але наслідки приголомшили його.

За словами журналіста, інцидент стався, коли робітники розбирали сцену, намети і торгові намети, а робітники підняли барикаду, яка блокувала рух, щоб пропустити транспортні засоби.

– Поки деякі автомобілі обережно прямували крізь натовп, одна машина раптово збільшила швидкість і збила людину. Водій просто втиснув педаль і врізався в сотні людей. Це було схоже на удар кулі для боулінгу – всі кеглі злетіли в повітря, – сказав Пангілінан.

Журналіст зазначив, що це наче зона бойових дій, всюди лежали тіла.

Підтримка доступна

У заяві, опублікованій в Instagram, філіппінський парламент повідомив, що він спустошений трагедією, і закликав постраждалих звернутися по допомогу.

– Ми все ще знаходимо слова, щоб висловити глибоку скорботу, викликану цією безглуздою трагедією, – ідеться в повідомленні.

Організація закликала членів спільноти спілкуватися один з одним і отримувати доступ до наявних ресурсів у галузі психічного здоров’я.

Джерело: CBC

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