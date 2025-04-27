В США мужчина закопал в землю лотерейный билет, который выиграл $1 млн
В американском штате Мичиган мужчина случайно выиграл $1 млн в лотерею. Чтобы сохранить свой выигрыш, он решил зарыть его в банке во дворе.
Не тот лотерейный билет
Как рассказал счастливчик представителям лотереи штата, он зашел на заправку Speedway в городе Пау-Пау, чтобы купить конкретный билет. Однако кассир по ошибке выдал ему другой – Major Cashword.
— Я иногда покупаю такие билеты, но на этот раз я хотел совсем другой. Кассир предложила заменить, но я решил оставить этот. Как оказалось, это было самое лучшее решение в моей жизни, — рассказал он.
Чтобы не потерять
Когда мужчина отсканировал билет, на экране высветился выигрыш в $1 млн. Сначала он не мог в это поверить, подумав, что это розыгрыш.
Мужчина так боялся потерять билет, что прибег к оригинальному способу хранения: положил его в банку и зарыл во дворе.
Выигрыш везунчик планирует потратить приз с умом. А именно: выплатить ипотеку, закрыть счета и создать пенсионный фонд.
— Теперь у нас есть финансовая подушка, и я могу чувствовать себя спокойнее, – признался он.
Источник: UPI