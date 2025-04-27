У США чоловік закопав у землю лотерейний квиток, який виграв $1 млн
В американському штаті Мічиган чоловік випадково виграв $1 млн у лотерею. Щоб зберегти свій виграш, він вирішив зарити його в банці у дворі.
Не той лотерейний квиток
Як розповів щасливчик представникам лотереї штату, він зайшов на заправку Speedway у місті Пау-Пау, щоб купити конкретний квиток. Однак касир помилково видав йому інший – Major Cashword.
– Я іноді купую такі квитки, але цього разу я хотів зовсім інший. Касир запропонувала замінити, але я вирішив залишити цей. Як виявилося, це було найкраще рішення в моєму житті, – розповів він.
Щоб не загубити
Коли чоловік відсканував квиток, на екрані висвітився виграш у $1 млн. Спочатку він не міг у це повірити, подумавши, що це розіграш.
Чоловік так боявся загубити квиток, що вдався до оригінального способу зберігання: поклав його в банку і закопав у дворі.
Виграш везунчик планує витратити приз із розумом. А саме: виплатити іпотеку, закрити рахунки та створити пенсійний фонд.
– Тепер у нас є фінансова подушка, тож я можу почуватися спокійніше, – зізнався він.
Джерело: UPI