КНДР впервые официально подтвердила отправку своих войск в Россию

28 апреля Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих войск в РФ для поддержки России в ее войне против Украины.

КНДР впервые официально подтвердила отправку своих войск в РФ

Первое официальное подтверждение отправки войск КНДР в Россию со ссылкой на Центральную военную комиссию КНДР обнародовало Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

– Операция по освобождению Курской области для отражения “авантюрного вторжения украинских властей на территорию Российской Федерации” успешно завершена, – цитирует Yonhap сообщение KCNA.

По данным северокорейского информагентства, подразделения Вооруженных сил КНДР участвовали в операциях “согласно приказу главы государства Ким Чен Ына”.

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Развертывание войск КНДР в РФ, отметили в KCNA, произошло в соответствии с договором о взаимной обороне России и Северной Кореи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Yonhap

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