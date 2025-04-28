Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Кто покинул МастерШеф 15 в 9-м выпуске – на кухне с фан-базой и победителями
Срочно
Массированная атака на Киев: погибших уже 12, пострадавших — 90
Что советская власть скрывала о Чернобыльской катастрофе: 5 неизвестных фактов
Близкие к Кремлю аналитики признали, что экономика РФ перешла к рецессии
Демограф объяснил, как будет повышаться пенсионный возраст с 2028 года
Татьяна Забожко, редактор ленты

КНДР впервые официально подтвердила отправку своих войск в Россию

солдати КНДР, військові КНДР, війська КНДР
Фото: Getty Images

28 апреля Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих войск в РФ для поддержки России в ее войне против Украины.

КНДР впервые официально подтвердила отправку своих войск в РФ

Первое официальное подтверждение отправки войск КНДР в Россию со ссылкой на Центральную военную комиссию КНДР обнародовало Центральное информационное агентство Северной Кореи (KCNA).

– Операция по освобождению Курской области для отражения “авантюрного вторжения украинских властей на территорию Российской Федерации” успешно завершена, – цитирует Yonhap сообщение KCNA.

По данным северокорейского информагентства, подразделения Вооруженных сил КНДР участвовали в операциях “согласно приказу главы государства Ким Чен Ына”.

Сейчас смотрят

Развертывание войск КНДР в РФ, отметили в KCNA, произошло в соответствии с договором о взаимной обороне России и Северной Кореи.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 160-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Зеленский: РФ, КНР, КНДР и Иран объединились против США, Украина – точка противостояния
зеленський у туреччині

Источник: Yonhap
Война в Украине, КНДР, Северная Корея, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь