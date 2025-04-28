КНДР уперше офіційно підтвердила відправлення своїх військ до Росії

28 квітня Північна Корея вперше офіційно підтвердила перекидання своїх військ до РФ для підтримання Росії у її війні проти України.

КНДР уперше офіційно підтвердила відправлення своїх військ до РФ

Перше офіційне підтвердження відправлення військ КНДР до Росії з посиланням на Центральну військову комісію КНДР оприлюднило Центральне інформаційне агентство Північної Кореї (KCNA).

– Операція зі звільнення Курської області для відбиття “авантюрного вторгнення української влади на територію Російської Федерації” успішно завершена, – цитує Yonhap повідомлення KCNA.

За даними північнокорейського інформагентства, підрозділи Збройних сил КНДР брали участь в операціях “згідно з наказом глави держави Кім Чен Ина”.

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Розгортання військ КНДР у РФ, зазначили в KCNA, відбулося відповідно до договору про взаємну оборону Росії та Північної Кореї.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 160-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Yonhap

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