Путин объявил трехдневное перемирие по случаю Дня победы

Российский диктатор Владимир Путин объявил новое так называемое перемирие в войне против Украины, которое продлится с 7 на 8 мая и с 10 на 11 мая.

В эти дни Украина вместе с другими странами мира будет отмечать Дни памяти и примирения. Россия же будет праздновать День победы, который приходится на 9 мая.

Об этом написали российские СМИ, со ссылкой на Кремль.

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Путин объявил “перемирие” на День победы

Диктатор объявил так называемое временное перемирие в Украине на дни 80-летия Дня победы якобы из гуманитарных соображений.

Согласно заявлению Кремля, это “перемирие” продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Во время этого периода Россия обещает якобы остановить все боевые действия.

В РФ призвали Украину “последовать примеру” и присоединиться к этому перемирию.

Кроме того, Кремль пригрозил, что в случае нарушения перемирия, российские захватчики “дадут адекватный и эффективный ответ”.

— Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивного взаимодействия с международными партнерами, — говорится в сообщении Кремля.

Стоит отметить, что Путин не впервые объявляет перемирие, в прошлый раз это произошло на Пасху. Однако на фронте почти ничего не изменилось: российские войска продолжали штурмы и обстрелы.

Так, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за половину суток 20 апреля Россия совершила 26 штурмов. Несмотря на обещания зеркальных действий со стороны Украины, с 10:00 утра было зафиксировано увеличение обстрелов и атак дронов-камикадзе.

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