Путін оголосив триденне “перемир’я” з нагоди Дня перемоги
Російський диктатор Володимир Путін оголосив нове так зване перемир’я у війні проти України, яке триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.
Про це написали російські ЗМІ з посиланням на Кремль.
У ці дні Україна разом з іншими країнами світу відзначатиме Дні пам’яті та примирення. Росія ж святкуватиме День перемоги, що припадає на 9 травня.
Путін оголосив “перемир’я” на День перемоги
Диктатор оголосив так зване тимчасове перемир’я в Україні у дні відзначення 80-річчя Дня перемоги начебто з гуманітарних міркувань. Під час цього періоду Росія обіцяє нібито зупинити всі бойові дії.
У РФ закликали Україну “наслідувати приклад” і приєднатися до цього перемир’я.
Крім того, Кремль пригрозив, що у разі порушення перемир’я російські загарбники “дадуть адекватну й ефективну відповідь”.
– Російська сторона вкотре заявляє про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами, – йдеться у повідомлені Кремля.
Варто зауважити, що Путін не вперше оголошує “перемир’я”, минулого разу це сталося на Великдень. Однак на фронті майже нічого не змінилося: російські війська продовжували штурми та обстріли.
20 квітня на фронті відбулося 96 боїв з російськими окупантами, також РФ здійснила 1 882 обстріли по позиціях Сил оборони та населених пунктах, повідомляли у Генштабі.