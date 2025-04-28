Російський диктатор Володимир Путін оголосив нове так зване перемир’я у війні проти України, яке триватиме з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня.

Про це написали російські ЗМІ з посиланням на Кремль.

У ці дні Україна разом з іншими країнами світу відзначатиме Дні пам’яті та примирення. Росія ж святкуватиме День перемоги, що припадає на 9 травня.

Зараз дивляться

Путін оголосив “перемир’я” на День перемоги

Диктатор оголосив так зване тимчасове перемир’я в Україні у дні відзначення 80-річчя Дня перемоги начебто з гуманітарних міркувань. Під час цього періоду Росія обіцяє нібито зупинити всі бойові дії.

У РФ закликали Україну “наслідувати приклад” і приєднатися до цього перемир’я.

Крім того, Кремль пригрозив, що у разі порушення перемир’я російські загарбники “дадуть адекватну й ефективну відповідь”.

– Російська сторона вкотре заявляє про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами, – йдеться у повідомлені Кремля.

Варто зауважити, що Путін не вперше оголошує “перемир’я”, минулого разу це сталося на Великдень. Однак на фронті майже нічого не змінилося: російські війська продовжували штурми та обстріли.

20 квітня на фронті відбулося 96 боїв з російськими окупантами, також РФ здійснила 1 882 обстріли по позиціях Сил оборони та населених пунктах, повідомляли у Генштабі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.