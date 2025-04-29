Из-за позиции Венгрии: в ЕС не исключают разделения Украины и Молдовы на пути к членству
Европейский Союз рассматривает возможность продолжения процесса вступления Республики Молдова, отделив ее от Украины на фоне того, как Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
Разделение двух стран
Она сказала, что “не может исключить разделения” двух стран на пути к членству в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе должно быть принято несколько решений по расширению.
— Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первого кластера Молдовой, – отметила еврокомиссар.
Она добавила, что только Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС. Молдова и Украина до сих пор вместе продвигались в процессе вступления в ЕС и рассматривались как тандем.
Переговоры еще не открыты
В прошлом году 27 государств — членов ЕС дали “зеленый свет” на начало переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатами, но ни один раздел переговоров еще не открыт.
Переговоры с Украиной заблокированы Венгрией, создавшей ряд препятствий, в частности требуя расширенных прав для венгерского меньшинства.
Кос считает, что существует даже возможность, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата в 2029 году.
— Молдова действительно образцовый ученик во всей группе. Они действительно чувствуют этот исторический момент, — сказала еврокомиссар.
Венгрия политизирует процесс
Кос выразила сожаление по поводу того, что Венгрия политизирует процесс вступления Украины.
— Украина сделала достаточно, я могу сказать это по собственному опыту, поскольку способствовала диалогу между Венгрией и Украиной, – отметила Кос.
По ее словам, Венгрия выдвинула много пунктов для переговоров, и Украина готова выполнить их все. Но для Венгрии этого недостаточно, резюмировала Кос.
Источник: Europa Libera Moldova