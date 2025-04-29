Из-за позиции Венгрии: в ЕС не исключают разделения Украины и Молдовы на пути к членству

Европейский Союз рассматривает возможность продолжения процесса вступления Республики Молдова, отделив ее от Украины на фоне того, как Венгрия сопротивляется переговорам с Киевом.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Разделение двух стран

Она сказала, что “не может исключить разделения” двух стран на пути к членству в ЕС уже в июне, когда в Брюсселе должно быть принято несколько решений по расширению.

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— Мы уже обсуждаем с государствами-членами, что делать, потому что ни одно государство-член не выступает против открытия первого кластера Молдовой, – отметила еврокомиссар.

Она добавила, что только Венгрия выступает против присоединения Украины к ЕС. Молдова и Украина до сих пор вместе продвигались в процессе вступления в ЕС и рассматривались как тандем.

Переговоры еще не открыты

В прошлом году 27 государств — членов ЕС дали “зеленый свет” на начало переговоров о вступлении с обеими странами-кандидатами, но ни один раздел переговоров еще не открыт.

Переговоры с Украиной заблокированы Венгрией, создавшей ряд препятствий, в частности требуя расширенных прав для венгерского меньшинства.

Кос считает, что существует даже возможность, что Молдова станет членом ЕС до конца ее мандата в 2029 году.

— Молдова действительно образцовый ученик во всей группе. Они действительно чувствуют этот исторический момент, — сказала еврокомиссар.

Венгрия политизирует процесс

Кос выразила сожаление по поводу того, что Венгрия политизирует процесс вступления Украины.

— Украина сделала достаточно, я могу сказать это по собственному опыту, поскольку способствовала диалогу между Венгрией и Украиной, – отметила Кос.

По ее словам, Венгрия выдвинула много пунктов для переговоров, и Украина готова выполнить их все. Но для Венгрии этого недостаточно, резюмировала Кос.

Источник: Europa Libera Moldova

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