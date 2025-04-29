Через позицію Угорщини: у ЄС не відкидають поділу України та Молдови на шляху до членства
Європейський Союз розглядає можливість продовження процесу вступу Республіки Молдова, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить опір переговорам із Києвом.
Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос.
Відокремлення двох країн
Вона сказала, що “не може виключити відокремлення” двох країн на шляху до членства в ЄС уже в червні, коли в Брюсселі має бути ухвалено кілька рішень щодо розширення.
– Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, тому що жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою, – зазначила єврокомісар.
Вона додала, що лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС. Молдова та Україна досі разом просувалися в процесі вступу в ЄС і розглядалися як тандем.
Переговори ще не відкриті
Минулого року 27 держав – членів ЄС дали «зелене світло» на початок переговорів про вступ з обома країнами-кандидатами, але жоден розділ переговорів ще не відкритий.
Переговори з Україною заблоковані Угорщиною, яка створила низку перешкод, зокрема вимагаючи розширених прав для угорської меншини.
Кос вважає, що існує навіть можливість, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандата у 2029 році.
– Молдова дійсно зразковий учень у всій групі. Вони дійсно відчувають цей історичний момент, – сказала єврокомісар.
Угорщина політизує процес
Кос висловила жаль з приводу того, що Угорщина політизує процес вступу України.
– Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною, – зазначила Кос.
За її словами, Угорщина висунула багато пунктів для переговорів, й Україна готова виконати їх усі. Але для Угорщини цього недостатньо, резюмувала Кос.
Джерело: Europa Libera Moldova