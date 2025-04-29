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Через позицію Угорщини: у ЄС не відкидають поділу України та Молдови на шляху до членства

вступ України до ЄС
Фото: Pixabay

Європейський Союз розглядає можливість продовження процесу вступу Республіки Молдова, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить опір переговорам із Києвом.

Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос.

Відокремлення двох країн

Вона сказала, що “не може виключити відокремлення” двох країн на шляху до членства в ЄС уже в червні, коли в Брюсселі має бути ухвалено кілька рішень щодо розширення.

Зараз дивляться

– Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, тому що жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою, – зазначила єврокомісар.

Вона додала, що лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС. Молдова та Україна досі разом просувалися в процесі вступу в ЄС і розглядалися як тандем.

Переговори ще не відкриті

Минулого року 27 держав – членів ЄС дали «зелене світло» на початок переговорів про вступ з обома країнами-кандидатами, але жоден розділ переговорів ще не відкритий.

Переговори з Україною заблоковані Угорщиною, яка створила низку перешкод, зокрема вимагаючи розширених прав для угорської меншини.

Кос вважає, що існує навіть можливість, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандата у 2029 році.

– Молдова дійсно зразковий учень у всій групі. Вони дійсно відчувають цей історичний момент, – сказала єврокомісар.

Угорщина політизує процес

Кос висловила жаль з приводу того, що Угорщина політизує процес вступу України.

– Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною, – зазначила Кос.

За її словами, Угорщина висунула багато пунктів для переговорів, й Україна готова виконати їх усі. Але для Угорщини цього недостатньо, резюмувала Кос.

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ДжерелоEuropa Libera Moldova

Європейський Союз, Молдова, Україна
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