Угорщина виходить з юрисдикції МКС: парламент ухвалив рішення

Угорський парламент проголосував за вихід Угорщини з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Про це 29 квітня повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Угорщина виходить з МКС

Очікується, що процес розриву зв’язків між Угорщиною та МКС триватиме близько року.

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Перед цим прем’єр країни Віктор Орбан казав, що Угорщина хоче вийти з-під юрисдикції МКС, та називав це рішення твердим та принциповим. Він також звинувачував суд у політизованості.

Ці заяви Орбан робив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щодо якого МКС видав ордер на арешт з підозрою у воєнних злочинах у секторі Гази. Угорщина як держава-підписант Римського статуту мала б заарештувати Нетаньягу після його прибуття, але Орбан ще до приїзду прем’єра Ізраїлю повідомив, що не планує цього робити.

Якщо Угорщина все ж вийде з-під юрисдикції МКС, вона стане першою країною Євросоюзу, яка піде на подібний крок.

Перед цим Білий дім запровадив санкції проти МКС, також у зв’язку із підозрою Нетаньягу у воєнних злочинах.

На сьогодні Міжнародний кримінальний суд, створений під егідою ООН, розповсюджує свою юрисдикцію на понад 120 країн світу. Втім, такі країни, як США, Китай, Ізраїль та Росія, не визнають юрисдикцію МКС.

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