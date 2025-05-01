США получат больше от соглашения с Украиной об ископаемых, чем вложили — Трамп

Американский президент Дональд Трамп, комментируя соглашение о полезных ископаемых после подписания соответствующего документа между Украиной и США, заявил, что Штаты получат больше.

Об этом он заявил в эфире NewsNation.

Отвечая на вопрос о том, может ли это соглашение каким-либо образом “сдерживать” президента РФ Владимира Путина, Трамп ответил: “Ну, это может быть”.

Сейчас смотрят

– Мы заключили сегодня соглашение, по которому мы получим, знаете, гораздо больше в теории, чем 350 млрд долларов, но я хотел быть защищенным, – сказал Трамп.

Также Трамп отметил, что именно такую ​​сумму предшественник Джо Байден передал Украине в виде финансовой помощи и военной техники. Американский президент снова подчеркнул, что США предоставили Украине гораздо больше помощи, чем Европа.

Отметим, что ранее сумму в $350 млрд опровергли — в СМИ писали, что в ходе переговоров по соглашению США снизили оценку помощи Украине до $100 млрд.

Трамп о соглашении США и Украины об ископаемых

Кроме того, Трамп отдельно в Белом доме отметил, что в рамках подписанного соглашения между странами деньги США в безопасности и Штаты могут начать добывать и делать то, что должны.

— Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы, — добавил он.

Трамп отметил, что сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи в Ватикане перед похоронами Папы Римского Франциска, что “это очень хорошо”, если он подпишет соглашение, потому что “Россия гораздо больше и гораздо сильнее”.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что подписанный в ночь на 1 мая договор между Украиной и США по созданию совместного Инвестиционного фонда реконструкции является “историческим соглашением об экономическом партнерстве” между странами, а также четким сигналом России, что администрация Трампа отдана мирному процессу.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.