Авиация и 150 единиц техники: в США планируют парад на день рождения Трампа

Армия США разрабатывает детальные планы проведения масштабного военного парада, который может состояться 14 июня — в день 79-летия президента Дональда Трампа, что также совпадает с 250-летием создания Вооруженных сил.

По информации Associated Press, в мероприятии могут принять участие более 6 600 военнослужащих, не менее 150 единиц техники, 50 вертолетов, семь военных оркестров и, вероятно, несколько тысяч гражданских.

День рождения Трампа и 250-летие создания армии США

Документы, датированные 29 и 30 апреля, пока не обнародованы официально. В них содержится самая свежая концепция празднования юбилея армии на Национальной аллее в Вашингтоне, к которому, по желанию Трампа, планируют добавить военный парад.

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Хотя окончательное решение еще не принято, армия готовится к возможному согласованию со стороны Белого дома.

Несмотря на отсутствие финальных цифр в документах, вероятная стоимость мероприятия может достичь десятков миллионов долларов — из-за потребности в транспортировке техники, авиации, личного состава и обеспечения проживания и питания военных.

Предыдущая попытка Трампа организовать такой парад во время первого президентского срока была отменена именно из-за высоких затрат. А сейчас планы, включающие тяжелую технику — в частности танки, вызывают беспокойство у столичных властей из-за риска повреждения дорог.

Представитель армии Стив Уоррен заявил, что решение еще не принято, а полковник Дэйв Батлер добавил, что армия стремится сделать юбилей общенациональным праздником.

— Мы хотим, чтобы американцы знали свою армию и ее солдат. Парад может стать отличным дополнением к запланированным мероприятиям, — сказал он.

Администрация Трампа должна утвердить проведение парада

По данным источников, знакомых с планами, сейчас идет подготовка к возможному утверждению парада администрацией президента.

План предусматривает участие военных из как минимум 11 корпусов и дивизий. В частности, могут быть задействованы подразделения со Страйкерами, танками, боевыми машинами пехоты Bradley, артиллерийскими установками Paladin и гаубицами.

Участие также примут семь оркестров армии, команда парашютистов Golden Knights, исторические автомобили и самолеты, ветераны, военные колледжи и реконструкторы.

Ожидается, что мероприятие будет классифицировано как национальное событие особого уровня безопасности — соответствующий запрос уже подан в Службу национальных парков.

Сам Дональд Трамп, не упоминая о планах на 14 июня, в соцсети Truth Social призвал снова “начать праздновать победы” и пообещал переименовать 8 мая в День Победы во Второй мировой, а 11 ноября — в День Победы в Первой мировой войне”.

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