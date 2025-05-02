Авіація та 150 одиниць техніки: у США планують парад на день народження Трампа

Армія США розробляє детальні плани масштабного військового параду, який може відбутися 14 червня – у день 79-річчя президента Дональда Трампа, що також збігається з 250-річчям створення Збройних сил.

За інформацією Associated Press, у заході можуть взяти участь понад 6 600 військовослужбовців, щонайменше 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів, сім військових оркестрів і, ймовірно, кілька тисяч цивільних.

День народження Трампа та 250-річчя створення армії США

Документи, датовані 29 і 30 квітня, поки що не оприлюднені офіційно. У них міститься найсвіжіша концепція святкування ювілею армії на Національній алеї у Вашингтоні, до якого, за бажанням Трампа, планують додати військовий парад.

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Хоча остаточне рішення ще не ухвалено, армія готується до можливого погодження з боку Білого дому.

Попри відсутність фінальних цифр у документах, ймовірна вартість заходу може сягнути десятків мільйонів доларів – через потребу в транспортуванні техніки, авіації, особового складу та забезпечення проживання й харчування військових.

Попередня спроба Трампа організувати такий парад під час першого президентського терміну була скасована саме через високі витрати. А нині плани, що включають важку техніку – зокрема танки, викликають занепокоєння у столичної влади через ризик пошкодження доріг.

Речник армії Стів Воррен заявив, що рішення ще не прийнято, а полковник Дейв Батлер додав, що армія прагне зробити ювілей загальнонаціональним святом.

– Ми хочемо, щоб американці знали свою армію та її солдатів. Парад може стати чудовим доповненням до запланованих заходів, – сказав він.

Адміністрація Трампа має затвердити проведення параду

За даними джерел, обізнаних із планами, зараз відбувається підготовка до ймовірного затвердження параду адміністрацією президента.

План передбачає участь військових із щонайменше 11 корпусів і дивізій. Зокрема, можуть бути задіяні підрозділи зі Страйкерами, танками, бойовими машинами піхоти Bradley, артилерійськими установками Paladin та гаубицями.

Участь також візьмуть сім оркестрів армії, команда парашутистів Golden Knights, історичні автомобілі та літаки, ветерани, військові коледжі й реконструктори.

Очікується, що захід буде класифіковано як національна подія особливого рівня безпеки – відповідний запит вже подано до Служби національних парків.

Сам Дональд Трамп, не згадуючи про плани на 14 червня, у соцмережі Truth Social закликав знову “почати святкувати перемоги” і пообіцяв перейменувати 8 травня на День Перемоги у Другій світовій, а 11 листопада – на День Перемоги у Першій світовій війні”.

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