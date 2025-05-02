Госдеп США одобрил пакет поддержки F-16 для Украины на $310 млн
Государственный департамент США принял пакет поддержки F-16 для Украины на сумму в $310 млн. Он включает обучение пилотов и обслуживание истребителей.
Пакет поддержки F-16 для Украины от США
Как сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочных комплексов F-16 и сопутствующего оборудования на сумму $310 млн.
Эти средства направят на учебное и техническое обеспечение для истребителей F-16.
В частности, в пакет войдут модификация и модернизация самолетов, обучение персонала, обслуживание и запасные части.
Также в перечень будут включены другие элементы, которые должны обеспечить полную логистическую поддержку.
Как отметили в Госдепе США, закупка будет включать следующие позиции, не относящиеся к оборонному оборудованию:
- модификации и модернизация самолетов;
- обучение персонала, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и поддержкой;
- запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также ремонт и возврат;
- наземное оборудование;
- поставка и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;
- секретные и несекретные публикации и техническая документация;
- исследования и обзоры;
- инженерно-технические работы, выполняемые правительством США и подрядчиками;
- инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные с ними элементы логистики и программной поддержки.
Это будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США за счет повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе, отметили в Госдепе.