Госдеп США одобрил пакет поддержки F-16 для Украины на $310 млн

Государственный департамент США принял пакет поддержки F-16 для Украины на сумму в $310 млн. Он включает обучение пилотов и обслуживание истребителей.

Пакет поддержки F-16 для Украины от США

Как сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочных комплексов F-16 и сопутствующего оборудования на сумму $310 млн.

Эти средства направят на учебное и техническое обеспечение для истребителей F-16.

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В частности, в пакет войдут модификация и модернизация самолетов, обучение персонала, обслуживание и запасные части.

Также в перечень будут включены другие элементы, которые должны обеспечить полную логистическую поддержку.

Как отметили в Госдепе США, закупка будет включать следующие позиции, не относящиеся к оборонному оборудованию:

модификации и модернизация самолетов;

обучение персонала, связанное с эксплуатацией, техническим обслуживанием и поддержкой;

запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также ремонт и возврат;

наземное оборудование;

поставка и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения;

секретные и несекретные публикации и техническая документация;

исследования и обзоры;

инженерно-технические работы, выполняемые правительством США и подрядчиками;

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные с ними элементы логистики и программной поддержки.

Это будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США за счет повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе, отметили в Госдепе.

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