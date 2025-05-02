Держдеп США схвалив пакет підтримки F-16 для України на $310 млн

Державний департамент США ухвалив пакет підтримки F-16 для України на суму в $310 млн. Він включає навчання пілотів та обслуговування винищувачів.

Пакет підтримки F-16 для України від США

Як повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон, Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувальних комплексів F-16 і супутнього обладнання на суму $310 млн.

Ці кошти спрямують на учбове та технічне забезпечення для винищувачів F-16.

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Зокрема, до пакету увійдуть модифікація та модернізація літаків, навчання персоналу, обслуговування та запасні частини.

Також до переліку будуть включені інші елементи, які мають забезпечити повну логістичну підтримку.

Як зазначили в Держдепі США, закупівля включатиме наступні позиції, що не відносяться до оборонного обладнання:

модифікації та модернізація літаків;

навчання персоналу, пов’язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та підтримкою;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також ремонт та повернення;

наземне обладнання;

постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;

секретні та несекретні публікації та технічна документація;

дослідження та огляди;

інженерно-технічні роботи, що виконуються урядом США та підрядниками;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, а також інші пов’язані з ними елементи логістики та програмної підтримки.

Це сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і завдань національної безпеки США завдяки підвищенню безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі, зазначили в Держдепі.

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