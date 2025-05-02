Держдеп США схвалив пакет підтримки F-16 для України на $310 млн
Державний департамент США ухвалив пакет підтримки F-16 для України на суму в $310 млн. Він включає навчання пілотів та обслуговування винищувачів.
Пакет підтримки F-16 для України від США
Як повідомляє Reuters з посиланням на Пентагон, Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувальних комплексів F-16 і супутнього обладнання на суму $310 млн.
Ці кошти спрямують на учбове та технічне забезпечення для винищувачів F-16.
Зокрема, до пакету увійдуть модифікація та модернізація літаків, навчання персоналу, обслуговування та запасні частини.
Також до переліку будуть включені інші елементи, які мають забезпечити повну логістичну підтримку.
Як зазначили в Держдепі США, закупівля включатиме наступні позиції, що не відносяться до оборонного обладнання:
- модифікації та модернізація літаків;
- навчання персоналу, пов’язане з експлуатацією, технічним обслуговуванням та підтримкою;
- запасні частини, витратні матеріали та аксесуари, а також ремонт та повернення;
- наземне обладнання;
- постачання та підтримка секретного та несекретного програмного забезпечення;
- секретні та несекретні публікації та технічна документація;
- дослідження та огляди;
- інженерно-технічні роботи, що виконуються урядом США та підрядниками;
- інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників, а також інші пов’язані з ними елементи логістики та програмної підтримки.
Це сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і завдань національної безпеки США завдяки підвищенню безпеки країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі, зазначили в Держдепі.