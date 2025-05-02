Какие условия поступления в вузы Польши для украинцев в 2025 году

Польские университеты предлагают широкий выбор учебных программ, удобные условия проживания и привлекательную ценовую политику для украинских студентов.

Какие условия поступления в вузы Польши в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Поступление в Польшу: основные моменты

Если вы решили поступать в польский университет, тогда необходимо знать ключевые моменты.

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Польские университеты предлагают обучение как на дневной (стационарной), так и на заочной форме обучения.

Они охватывают основные образовательные уровни:

бакалавриат (Licencjat) — длится 6 семестров и охватывает направления гуманитарного, экономического, социального и подобного профиля;

инженерное образование (Inżynier) — 7 семестров для технических специальностей и 8 семестров для специальности Архитектура;

единая магистратура (Studia jednolite magisterskie) — программы продолжительностью 10-12 семестров, которые не делятся на бакалавриат и магистратуру. Такой формат применяется для профессий — врач, психолог, стоматолог, ветеринар, физиотерапевт, юрист, а также для отдельных художественных направлений.

магистерский уровень (Studia magisterskie) — обычно длится от 3 до 4 семестров после бакалавриата.

Преподавание в польских вузах в основном ведется на польском языке, но многие программы также доступны на английском языке. В то же время стоит учитывать то, что англоязычных специальностей меньше, и они могут быть дороже.

Учебный год в Польше обычно стартует с начала октября и длится два семестра:

осенний (зимний) семестр — длится с 1 октября по конец февраля (сессия проходит в феврале);

весенний (летний) семестр — длится с 1 марта до конца июня (сессия проходит с начала июня до середины июля).

Правила поступления в польский ВУЗ для украинцев 2025

Прием заявок в ВУЗы Польши происходит дважды в год — летом и зимой.

Летний набор — прием заявок происходит с 1 октября до 31 июля. При наличии свободных мест в частных польских ВУЗах, период может быть продлен до 20 сентября. Начало учебного года 1 октября.

Зимний набор — прием заявок происходит с 1 сентября до 31 января. Начало учебного года 1 марта.

Необходимые документы для поступления в польские университеты:

Аттестат и приложение о получении полного общего среднего образования или диплом бакалавра (при поступлении на магистратуру необходимо подать приложение к диплому).

Копия украинского паспорта (основные страницы).

Копия загранпаспорта (первая страница паспорта).

Свидетельство о рождении (для несовершеннолетних поступающих). Также понадобится нотариально заверенное разрешение от родителей на обучение.

Медицинская справка форма № 086/о.

Цветные фотографии размером 3,5×4,5 см (левый полупрофиль). Обратите внимание! Требования к фотографиям и их количество могут отличаться в зависимости от выбранного учебного заведения.

Сертификат, удостоверяющий знание польского или английского языка.

Обратите внимание! Все документы подаются на польском языке, поэтому необходимо сделать перевод и заверить апостилем.

Требования к знанию языка

Польский язык:

уровень В1 — для частных ВУЗов;

уровень В2 — для государственных ВУЗов;

уровень С1 — для бесплатного обучения в государственных ВУЗах.

Для подтверждения знания английского языка принимаются сертификаты — IELTS-6.0, TOEFL i BT-55+, LCCI — II, TOEIC-730-855 и др. Для Украины оценка в аттестате по английскому языку должна быть не ниже 9 баллов.

Для тех абитуриентов, кто не имеет сертификата о знании языка, многие вузы предлагают подготовительные курсы или годовые программы языковой адаптации.

Согласно правилам поступления в польский ВУЗ для украинских студентов, подача документов чаще всего осуществляется онлайн. Стоит учитывать, что дедлайны могут меняться в зависимости от конкретного учебного заведения.

Еще одним преимуществом является то, что поступление в ВУЗ в Польше не требует наличия НМТ. Большинство польских университетов принимает украинских студентов на основании школьного аттестата или результатов собеседования.

Бесплатное поступление в ВУЗы в Польше

Украинцы могут претендовать на бесплатную форму обучения, если знают польский язык на уровне С1 (имеют государственный сертификат), имеют карту поляка, или вид на жительство (карта побыту Karta stałego pobytu) или PESEL UKR.

Не все польские университеты имеют бесплатную форму обучения для украинцев. Если она есть, то поступление происходит на конкурсной основе.

Поступление на бюджет возможно в таких учебных заведениях:

Варшавская Политехника;

Университет Финансов и Бизнеса Вистула в Варшаве;

Лодзинская Политехника;

Высшая Банковская Школа во Вроцлаве;

Познанская Политехника;

Силезский Университет в Катовицах; Силезский Университет в Катовицах;

Вроцлавский Университет природообустройства.

Бесплатно учиться в Польше можно при условии участия в стипендиальной программе. Она предоставляется талантливой молодежи за академические достижения и может покрывать как полную стоимость обучения, так и часть (каждый университет может иметь свои условия).

Распространенные стипендиальные программы:

Стипендия им. С. Банаха; Стипендия им. Л. Киркланда; Erasmus+; Teraz Wrocław.

Каждое учебное заведение желает привлечь как можно больше студентов, поэтому каждый год может создавать различные специальные предложения, проводить конкурсы, розыгрыши скидок и т.д. Информацию можно найти на сайте учебного заведения.

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