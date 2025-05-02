Які умови вступу до ВНЗ Польщі для українців у 2025 році

Польські університети пропонують широкий вибір навчальних програм, зручні умови проживання та привабливу цінову політику для українських студентів.

Які умови вступу до ВНЗ Польщі у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Вступ у Польщі: основні моменти

Якщо ви вирішили вступати до польського університету, тоді необхідно знати ключові моменти.

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Польські університети пропонують навчання як на денній (стаціонарній), так і на заочній формі навчання.

Вони охоплюють основні освітні рівні:

бакалаврат (Licencjat) — триває 6 семестрів і охоплює напрямки гуманітарного, економічного, соціального та подібного профілю;

інженерна освіта (Inżynier) — 7 семестрів для технічних спеціальностей і 8 семестрів для спеціальності Архітектура;

єдина магістратура (Studia jednolite magisterskie) — програми тривалістю 10–12 семестрів, що не поділяються на бакалаврат і магістратуру. Такий формат застосовується для професій — лікар, психолог, стоматолог, ветеринар, фізіотерапевт, юрист, а також для окремих мистецьких напрямів.

магістерський рівень (Studia magisterskie) — зазвичай триває від 3 до 4 семестрів після бакалаврату.

Викладання у польських ВНЗ здебільшого ведеться польською мовою, але багато програм також доступні англійською мовою. Водночас варто враховувати те, що англомовних спеціальностей менше, і вони можуть бути дорожчими.

Навчальний рік у Польщі зазвичай стартує з початку жовтня і триває два семестри:

осінній (зимовий) семестр — триває з 1 жовтня по кінець лютого (сесія проходить у лютому);

весняний (літній) семестр — триває з 1 березня до кінця червня (сесія проходить з початку червня до середини липня).

Правила вступу в польський ВНЗ для українців 2025

Приймання заявок до ВНЗ Польщі відбувається двічі на рік — влітку та взимку.

Літній набір — приймання заявок відбувається з 1 жовтня до 31 липня. За наявності вільних місць у приватних польських ВНЗ, період може бути продовжено до 20 вересня. Початок навчального року 1 жовтня.

Зимовий набір — приймання заявок відбувається з 1 вересня до 31 січня. Початок навчального року 1 березня.

Необхідні документи для вступу до польських університетів:

Атестат та додаток про отримання повної загальної середньої освіти або диплом бакалавра (при вступі на магістратуру необхідно подати додаток до диплома).

Копія українського паспорта (основні сторінки).

Копія закордонного паспорта (перша сторінка паспорта).

Свідоцтво про народження (для неповнолітніх вступників). Також знадобиться нотаріально завірений дозвіл від батьків на навчання.

Медична довідка форма № 086/о.

Кольорові фотографії розміром 3,5 × 4,5 см (лівий напівпрофіль). Зверніть увагу! Вимоги до фотографій та їхня кількість можуть відрізнятися залежно від вибраного навчального закладу.

Сертифікат, що засвідчує знання польської чи англійської мови.

Зверніть увагу! Всі документи подаються польською мовою, тому необхідно зробити переклад та завірити апостилем.

Вимоги до знання мови

Польська мова:

рівень В1 — для приватних ВНЗ;

рівень В2 — для державних ВНЗ;

рівень С1 — для безплатного навчання у державних ВНЗ.

Для підтвердження знання англійської мови приймаються сертифікати — IELTS-6.0, TOEFL i BT-55+, LCCI – II, TOEIC-730-855 тощо. Для України оцінка в атестаті з англійської мови має бути не нижчою за 9 балів.

Для тих абітурієнтів, хто не має сертифіката про знання мови, багато ВНЗ пропонують підготовчі курси або річні програми мовної адаптації.

Згідно з правилами вступу в польський ВНЗ для українських студентів, подача документів найчастіше здійснюється онлайн. Варто враховувати, що дедлайни можуть змінюватися залежно від конкретного навчального закладу.

Ще однією перевагою є те, що вступ до ВНЗ у Польщі не вимагає наявності НМТ. Більшість польських університетів приймає українських студентів на підставі шкільного атестата або результатів співбесіди.

Безплатний вступ до ВНЗ у Польщі

Українці можуть претендувати на безплатну форму навчання, якщо знають польську мову на рівні С1 (мають державний сертифікат), мають карту поляка, або посвідку на проживання (карта побиту Karta stałego pobytu) чи PESEL UKR.

Не всі польські університети мають безплатну форму навчання для українців. Якщо вона є, то вступ відбувається на конкурсній основі.

Вступ на бюджет можливий в таких навчальних закладах:

Варшавська Політехніка;

Університет Фінансів та Бізнесу Вістула у Варшаві;

Лодзинська Політехніка;

Вища Банківська Школа у Вроцлаві;

Познанська Політехніка;

Сілезький Університет у Катовицях;

Вроцлавський Університет природооблаштування.

Безплатно навчатися у Польщі можна за умови участі в стипендіальній програмі. Вона надається талановитій молоді за академічні досягнення та може покривати як повну вартість навчання, так і частину (кожен університет може мати свої умови).

Поширені стипендіальні програми:

Стипендія ім. С. Банаха; Стипендія ім. Л. Кіркланда; Erasmus+; Teraz Wrocław.

Кожен навчальний заклад бажає привабити якомога більше студентів, тому щороку може створювати різноманітні спеціальні пропозиції, проводити конкурси, розіграші знижок тощо. Інформацію можна знайти на сайті певного навчального закладу.

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