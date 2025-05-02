ЕС готовит новый пакет санкций против РФ и намерен согласовать его с США — Барро

ЕС готовит 17-й пакет санкций против РФ на случай, если Кремль откажется прекратить огонь в Украине.

Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, говорится в материале France 24.

Отмечается, что меры против РФ хотят согласовать в координации с США.

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К тому же в интервью агентству AFP Барро упомянул об инициативе американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который предупредил о “разгромных” санкциях против России.

– Мы, европейцы, будем сопровождать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я пообещал Линдси Грэмму, что мы постараемся согласовать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций, – заявил Барро.

Барро о препятствиях со стороны РФ в мирном процессе

Кроме того, он отметил, что единственным препятствием к миру в Украине является кремлевский диктатор Владимир Путин, поскольку Киев тем временем выполнил свою часть соглашения.

— (Украина, — Ред.) приняла безоговорочное прекращение огня и вчера согласилась заключить соглашение с Соединенными Штатами относительно критически важных полезных ископаемых. Между тем Россия не приложила никаких усилий, не подала никаких сигналов о том, что она готова к прекращению огня и к миру, к чему стремится президент Дональд Трамп, к чему стремятся европейцы и, конечно, украинцы, — сказал он.

Министр иностранных дел Франции не исключил возможности того, что его страна, имеющая экспертизу в области редкоземельных металлов, может заключить экономическое соглашение с Украиной. Барро также упомянул об продолжающихся на эту тему обсуждениях.

– Мы рассматриваем возможности, которые нам открываются, и мы воспользуемся ими, если они отвечают взаимным интересам Франции и Украины, – резюмировал глава французского МИД.

Напомним, что ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в США набирает обороты новый законопроект, предусматривающий жесткие экономические меры против России в случае, если президент Владимир Путин не согласится на реальные мирные переговоры с Украиной.

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