Литва забиратиме у громадян РФ посвідки на проживання: в чому причина

Литва запроваджує нові обмеження для громадян Росії, які протягом трьох місяців їздили в Білорусь або Росію без об’єктивних причин.

Про це повідомляє LRT.

Росіяни можуть втратити посвідку на проживання в Литві

З 3 травня почали діяти нові обмеження для громадян Росії після того, як у квітні Сейм продовжив на рік дію національних санкцій.

Зараз дивляться

Так, росіяни можуть втратити право на посвідку на проживання в Литві, якщо впродовж трьох місяців без об’єктивних причин більш ніж один раз вирушали до РФ або Білорусі.

Однак є винятки. Це стосується водіїв вантажівок, які їдуть транзитом через Росію і Білорусь, а також тих, у кого поїздка мала об’єктивні причини, що не залежать від них.

За даними литовського Департаменту міграції, станом на 1 квітня в країні проживали 14 652 громадянина Росії з посвідками на проживання.

Згідно з чинним законом про санкції, Литва припинила приймання заяв на отримання шенгенських і національних віз для громадян Росії та Білорусі. Однак є винятки, коли процес супроводжує МЗС Литви.

Громадянам Росії також не дозволяється подавати заявки на тимчасове проживання, за винятком тих, хто вже має шенгенську візу або посвідку на проживання в Литві чи іншій країні ЄС.

Усі росіяни, які приїжджають до Литви через інші країни, проходять додаткову перевірку на національну безпеку і загрози громадському порядку.

Крім того, громадянам Росії заборонено ввозити в Литву українські гривні або сільськогосподарську продукцію і корми російського чи білоруського виробництва. Вони також не можуть купувати нерухомість у Литві, якщо не мають посвідки на проживання.

Ці обмеження залишатимуться чинними до 2 травня 2026 року.

Джерело: LRT

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.