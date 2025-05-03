США не отступят в поддержке права Украины на самозащиту – духовный наставник Трампа

Пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником Дональда Трампа, считает, что его рассказ о поездке в Украину помог укрепить отношения между Вашингтоном и Киевом.

Об этом он сказал The Kyiv Independent.

Бернс сообщил, что США продолжат поддерживать Украину

Бернс побывал в Украине и поделился с президентом США тем, что увидел во время поездки.

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— (Рассказал — Ред.) о зверствах, совершенных россиянами против украинских женщин, детей, пожилых людей и мирного населения. О 20 тыс. похищенных детей и 700 религиозных объектов, которые стали мишенью для россиян, — заявил он.

Пастор считает, что его рассказ помог усилить поддержку Украины со стороны США. По его словам, Трамп отреагировал с сочувствием и подчеркнул, что всегда беспокоится о невинных людях, которые страдают и погибают.

— Президент всегда проявляет обеспокоенность и заботу о невинных людях, которые умирают и страдают. Вот почему вы видите, что он оказывает большее давление на Владимира Путина и выражает свое недовольство им, — добавил он.

После недавней встречи с Трампом Бернс заявил, что президент уже начал действовать, вспомнив о принятии новой помощи Украине.

— Фактически, президент Дональд Трамп недавно одобрил первый раунд поставок оружия Украине, послав мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самозащиту, — сказал он.

В конце марта духовный наставник Трампа прибыл в Украину и посетил Бучу, Ирпень и Бородянку. Как сообщил главный раввин Украины Моше Асман, Бернс имеет значительное влияние на формирование стратегии и политики президента США.

После этого визита пастор заявил, что украинцам нужны не деньги, а оружие, в частности системы ПВО и танки.

Источник: The Kyiv Independent

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