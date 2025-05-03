США не отступят в поддержке права Украины на самозащиту – духовный наставник Трампа
Пастор Марк Бернс, которого называют духовным советником Дональда Трампа, считает, что его рассказ о поездке в Украину помог укрепить отношения между Вашингтоном и Киевом.
Об этом он сказал The Kyiv Independent.
Бернс сообщил, что США продолжат поддерживать Украину
Бернс побывал в Украине и поделился с президентом США тем, что увидел во время поездки.
— (Рассказал — Ред.) о зверствах, совершенных россиянами против украинских женщин, детей, пожилых людей и мирного населения. О 20 тыс. похищенных детей и 700 религиозных объектов, которые стали мишенью для россиян, — заявил он.
Пастор считает, что его рассказ помог усилить поддержку Украины со стороны США. По его словам, Трамп отреагировал с сочувствием и подчеркнул, что всегда беспокоится о невинных людях, которые страдают и погибают.
— Президент всегда проявляет обеспокоенность и заботу о невинных людях, которые умирают и страдают. Вот почему вы видите, что он оказывает большее давление на Владимира Путина и выражает свое недовольство им, — добавил он.
После недавней встречи с Трампом Бернс заявил, что президент уже начал действовать, вспомнив о принятии новой помощи Украине.
— Фактически, президент Дональд Трамп недавно одобрил первый раунд поставок оружия Украине, послав мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самозащиту, — сказал он.
В конце марта духовный наставник Трампа прибыл в Украину и посетил Бучу, Ирпень и Бородянку. Как сообщил главный раввин Украины Моше Асман, Бернс имеет значительное влияние на формирование стратегии и политики президента США.
После этого визита пастор заявил, что украинцам нужны не деньги, а оружие, в частности системы ПВО и танки.
Источник: The Kyiv Independent