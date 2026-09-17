Взрывы в Полтавском районе прогремели днем 17 сентября во время атаки ударных беспилотников.

О последствиях атаки сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.

Взрывы в Полтавском районе 17 сентября: что известно

В Полтавском районе зафиксировали попадание российского БпЛА в складское помещение одного из предприятий.

Сейчас смотрят

В результате удара повреждено здание склада, а также техника предприятия.

По предварительной информации Полтавской ОВА, люди в результате атаки не пострадали.

Информация о последствиях взрывов в Полтавском районе 17 сентября уточняется.

Напомним, что в ночь на 17 сентября, начиная с 18:00 предыдущих суток, российские войска совершили комбинированную атаку на Украину с применением ракет и ударных беспилотников.

Противник применил противокорабельные ракеты Оникс, баллистические ракеты Искандер-М/С-400/KN-23, четыре крылатые ракеты Калибр, 10 ракет боеприпасов Бандероль/Дань-Т, а также 157 ударных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов типа Пародия.

По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушная оборона сбила или подавила 131 воздушную цель — семь боеприпасов Бандероль/Дань-Т и 124 беспилотника.

При этом попадания российских ракет и ударных БпЛА зафиксировали в 36 местах, еще в пяти упали обломки сбитых целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.