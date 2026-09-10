Певица Настя Каменских (NK) попала в базу Центра исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины Миротворец.

Об этом сообщается на официальном сайте Миротворца.

Настя Каменских попала в базу Миротворца: что известно

Карта с данными исполнительницы появилась в электронном реестре ресурса. На сайте опубликовано полное имя артистки — Анастасия Алексеевна Каменских, ее дата рождения, сведения с биографии, а также указан сценический псевдоним NK.

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Согласно публикации на сайте Миротворца, Каменских обвиняют в сознательных действиях, которые могут нанести вред национальной безопасности: участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, а также в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в стране.

Официальных публичных комментариев или реакции от самой Насти Каменских или ее менеджмента по поводу появления в базе Миротворца пока не поступало.

Напомним, что Каменских накануне попала в громкий языковой скандал.

В интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Настя Каменских рассказала, что при переходе на украинский язык у нее появилась киста на голосовых связях. В сети на заявление певицы бурно отреагировали.

Также Каменских призналась, что не может и не хочет иметь детей, и раскрыла правду о разводе с Потапом.

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