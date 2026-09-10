За время российско-украинской войны, продолжающейся с 2014 года, статус участника боевых действий получили сотни тысяч защитников. Число УБД уже достигло почти 1,5 млн человек.

В этой связи возникает вопрос, могут ли мобилизовать участника боевых действий, как именно проходит его призыв и отличается ли эта процедура от призыва других военнообязанных.

Факты ICTV решили разобраться, в каких случаях могут мобилизовать УБД и как проходит их призыв. За консультацией мы обратились к адвокату, партнеру АО Reliance Елене Бондаренко.

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Могут ли мобилизовать УБД

Как пояснила специалист, большинство УБД отнесены к оперативному резерву первой очереди (ОР-1). Этот статус определяет особый (более жесткий) порядок их мобилизации.

Приоритетность призыва: первая очередь

Обычные военнообязанные подлежат призыву в рамках общих мобилизационных волн, часто нуждаются в длительном обучении в учебных центрах (с нуля).

УБД (оперативный резерв) — это первоочередной боевой ресурс государства. При обострении ситуации или формировании новых штурмовых/боевых подразделений ОР-1 мобилизуют в первую очередь. Поскольку они уже имеют боевые навыки, их направляют непосредственно в воинские части, минуя полный цикл базовой подготовки.

Специальный статус в Резерв+ и ограничение права на бронирование УБД

В системе Оберіг и приложении Резерв+ для ветеранов отображается метка “оперативный резерв”.

Резервисты ОР-1 имеют существенные ограничения по гражданскому бронированию предприятиями. РТЦК и СП часто отказывают в бронировании УБД, поскольку дефицитные военные специальности (ВОС) и лица с боевым опытом закреплены за конкретными боевыми частями и не могут быть забронированы на гражданских предприятиях.

Когда могут мобилизовать УБД: стоит ли ждать повестки

— Если обычный военнообязанный ожидает вручения повестки, то резервисты, подписавшие контракт на службу в резерве или закрепленные за частями по мобилизационному распоряжению, обязаны явиться в свои воинские части или ТЦК самостоятельно, — подчеркнула эксперт.

Как только обстоятельство, дававшее право на отсрочку или увольнение, перестало существовать (например, умер родственник, за которым ухаживали, ребенку исполнилось 18 лет, или истек срок действия справки ВЛК), резервист обязан самостоятельно прибыть в свой ТЦК.

Согласно правилам воинского учета, на уведомление ТЦК об изменении семейного положения, состоянии здоровья или других учетных данных предоставляется 7 дней.

Поскольку он находится в оперативном резерве, а мобилизация уже продолжается, после обновления данных и прохождения ВЛК, если срок предыдущей комиссии истек, его имеют право мобилизовать сразу, без ожидания отдельных волн или приказов.

Могут ли мобилизовать участника АТО

Участника АТО или участника боевых действий могут мобилизовать, если он пригоден по состоянию здоровья и не имеет других законных оснований для отсрочки.

Сам по себе статус УБД или ветерана АТО не освобождает от мобилизации и не дает автоматической отсрочки по действующему законодательству Украины.

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