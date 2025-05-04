На парад и подписать документы: Пекин подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву

Китайский лидер Си Цзиньпин с официальным визитом посетит Россию. Его поездка придется на 7-10 мая.

Об этом сообщают агентства AP News и Синьхуа.

Си Цзиньпин поедет на парад в Москву

В рамках своего визита в страну-агрессора Си Цзиньпин примет участие в параде 9 мая в Москве.

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Спикер МИД КНР заявил, что во время предстоящего визита Си будет иметь “стратегическую коммуникацию” с Путиным по китайско-российским отношениям в новых обстоятельствах, а также по ряду международных и региональных вопросов.

В Кремле заявили, что Си посетит Москву по приглашению Путина. Кроме участия в праздновании Дня победы они обсудят “дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия” и подпишут ряд двусторонних документов.

Со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину это будет уже третий визит лидера КНР в Россию.

Последний раз Си посещал Россию в сентябре 2024 года, приняв участие в саммите БРИКС. Он также посетил Россию с визитом в марте 2023-го.

Парад в Москве 9 мая

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не рекомендовал гостям из других стран посещать парад в Москве 9 мая из соображений безопасности.

Ряд СМИ сообщали, что на параде в Москве ожидают высоких представителей из нескольких стран.

Издание The Moscow Times называло, в частности, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьера Словакии Роберта Фицо, правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Сербии Александара Вучича.

Относительно последнего стало известно, что у него ухудшилось здоровье во время визита в США. Есть предположение, что политик не сможет поехать на парад в Москву.

Известно, что приглашение Путина отклонил премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны страны Раджнат Сингх.

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