На парад и подписать документы: Пекин подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву
Китайский лидер Си Цзиньпин с официальным визитом посетит Россию. Его поездка придется на 7-10 мая.
Об этом сообщают агентства AP News и Синьхуа.
Си Цзиньпин поедет на парад в Москву
В рамках своего визита в страну-агрессора Си Цзиньпин примет участие в параде 9 мая в Москве.
Спикер МИД КНР заявил, что во время предстоящего визита Си будет иметь “стратегическую коммуникацию” с Путиным по китайско-российским отношениям в новых обстоятельствах, а также по ряду международных и региональных вопросов.
В Кремле заявили, что Си посетит Москву по приглашению Путина. Кроме участия в праздновании Дня победы они обсудят “дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия” и подпишут ряд двусторонних документов.
Со времени полномасштабного вторжения РФ в Украину это будет уже третий визит лидера КНР в Россию.
Последний раз Си посещал Россию в сентябре 2024 года, приняв участие в саммите БРИКС. Он также посетил Россию с визитом в марте 2023-го.
Парад в Москве 9 мая
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не рекомендовал гостям из других стран посещать парад в Москве 9 мая из соображений безопасности.
Ряд СМИ сообщали, что на параде в Москве ожидают высоких представителей из нескольких стран.
Издание The Moscow Times называло, в частности, президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, премьера Словакии Роберта Фицо, правителя Венесуэлы Николаса Мадуро, президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Сербии Александара Вучича.
Относительно последнего стало известно, что у него ухудшилось здоровье во время визита в США. Есть предположение, что политик не сможет поехать на парад в Москву.
Известно, что приглашение Путина отклонил премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр обороны страны Раджнат Сингх.