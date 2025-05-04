На парад і підписати документи: Пекін підтвердив візит Сі Цзіньпіна до Москви
Китайський лідер Сі Цзіньпін із офіційним візитом відвідає Росію. Його поїздка припаде на 7-10 травня.
Про це повідомляють агенства AP News та Сіньхуа.
Сі Цзіньпін поїде на парад у Москву
У межах свого візиту до країни-агресора Сі Цзіньпін візьме участь у параді 9 травня у Москві.
Речник МЗС КНР заявив, що під час майбутнього візиту Сі матиме “стратегічну комунікацію” з Путіним щодо китайсько-російських відносин у нових обставинах, а також щодо низки міжнародних і регіональних питань.
У Кремлі заявили, що Сі відвідає Москву на запрошення Путіна. Окрім участі у святкуванні Дня перемоги вони обговорять “подальший розвиток відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії” та підпишуть низку двосторонніх документів.
З часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну це буде вже третій візит лідера КНР до Росії.
Востаннє Сі відвідував Росію у вересні 2024 року, взявши участь у саміті БРІКС. Він також відвідав Росію з візитом у березні 2023-го.
Парад у Москві 9 травня
Раніше президент України Володимир Зеленський не рекомендував гостям із інших країн відвідувати парад у Москві 9 травня із міркувань безпеки.
Низка ЗМІ повідомляли, що на параді у Москві очікують високих представників з кількох країн.
Видання The Moscow Times називало, зокрема, президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву, прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, правителя Венесуели Ніколаса Мадуро, президента Куби Мігеля Діас-Канеля та президента Сербії Александара Вучича.
Щодо останнього стало відомо, що у нього погіршилося здоров’я під час візиту у США. Є припущення, що політик не зможе поїхати на парад у Москву.
Відомо, що запрошення Путіна відхилив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та міністр оборони країни Раджнат Сінгх.