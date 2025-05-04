На парад і підписати документи: Пекін підтвердив візит Сі Цзіньпіна до Москви

Китайський лідер Сі Цзіньпін із офіційним візитом відвідає Росію. Його поїздка припаде на 7-10 травня.

Про це повідомляють агенства AP News та Сіньхуа.

Сі Цзіньпін поїде на парад у Москву

У межах свого візиту до країни-агресора Сі Цзіньпін візьме участь у параді 9 травня у Москві.

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Речник МЗС КНР заявив, що під час майбутнього візиту Сі матиме “стратегічну комунікацію” з Путіним щодо китайсько-російських відносин у нових обставинах, а також щодо низки міжнародних і регіональних питань.

У Кремлі заявили, що Сі відвідає Москву на запрошення Путіна. Окрім участі у святкуванні Дня перемоги вони обговорять “подальший розвиток відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії” та підпишуть низку двосторонніх документів.

З часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну це буде вже третій візит лідера КНР до Росії.

Востаннє Сі відвідував Росію у вересні 2024 року, взявши участь у саміті БРІКС. Він також відвідав Росію з візитом у березні 2023-го.

Парад у Москві 9 травня

Раніше президент України Володимир Зеленський не рекомендував гостям із інших країн відвідувати парад у Москві 9 травня із міркувань безпеки.

Низка ЗМІ повідомляли, що на параді у Москві очікують високих представників з кількох країн.

Видання The Moscow Times називало, зокрема, президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву, прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, правителя Венесуели Ніколаса Мадуро, президента Куби Мігеля Діас-Канеля та президента Сербії Александара Вучича.

Щодо останнього стало відомо, що у нього погіршилося здоров’я під час візиту у США. Є припущення, що політик не зможе поїхати на парад у Москву.

Відомо, що запрошення Путіна відхилив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та міністр оборони країни Раджнат Сінгх.

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