Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий

Украина не рекомендует гостям из других стран посещать парад в Москве 9 мая из соображений безопасности.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обращение Зеленского к гостям парада в РФ 9 мая

– Наша позиция ко всем странам, которые ехали или едут в РФ 9 мая, – очень проста: мы не можем нести ответственность за происходящее на территории Российской Федерации. Они (россияне, – Ред.) гарантируют вам безопасность, поэтому никаких гарантий мы не будем давать, потому что не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может прибегать к различным шагам: поджогам, подрывам и т. д., а потом обвинять нас, – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский отмечает: считает необходимым сообщить всем, кто обращается к украинской стороне с вопросами, что Украина не рекомендует им посещать Россию из соображений безопасности.

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– Если вы это делаете – не спрашивайте нас. Это ваше личное решение, – заявил президент Украины.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил так называемое перемирие на День победы с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

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