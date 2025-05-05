Трамп приказал вновь открыть тюрьму Алькатрас после 60 лет простоя
Президент США Дональд Трамп приказал вновь открыть федеральную тюрьму Алькатрас — историческую тюрьму на побережье Сан-Франциско, которую закрыли более 60 лет назад.
Об этом пишет издание The Hill.
Открытие тюрьмы Алькатрас
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что Америка слишком долго страдала от жестоких преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий.
— Когда мы были более серьезной нацией, в прошлом, мы без колебаний запирали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли нанести вред. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на наших улицах, — подчеркнул Трамп в своей заметке.
Именно поэтому Дональд Трамп поручил Бюро тюрем, вместе с Министерством юстиции, ФБР и Национальной безопасностью, снова открыть тюрьму Алькатрас, которую перестроят и расширят. В тюрьме Алькатрас будут содержать самых жестоких преступников Америки.
Что известно о тюрьме Алькатрас
Тюрьма-форт находится на острове Алькатрас, в двух милях от берега. В 1850 году по указу президента США на острове начали строительство форта для защиты залива вследствие «золотой лихорадки»
Федеральная тюрьма на Алькатрасе функционировала с 1934 по 1963 годы. Там содержали американского гангстера Аль Капоне и Джорджа Келли по прозвищу Пулемет, который занимался похищениями людей, разбойными нападениями.
В своей заметке Трамп заявил, что повторное открытие Алькатраса будет служить символом закона, порядка и справедливости.
Бюро тюрем отмечает, что тюрьму Алькатрас закрыли из-за значительных расходов.
По оценкам, $3-5 млн требовалось только на реставрационные и ремонтные работы, чтобы тюрьма оставалась открытой. Эта цифра не включает ежедневные операционные расходы — Алькатрас был почти втрое дороже в эксплуатации, чем любая другая федеральная тюрьма.