Трамп приказал вновь открыть тюрьму Алькатрас после 60 лет простоя

Президент США Дональд Трамп приказал вновь открыть федеральную тюрьму Алькатрас — историческую тюрьму на побережье Сан-Франциско, которую закрыли более 60 лет назад.

Об этом пишет издание The Hill.

Открытие тюрьмы Алькатрас

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что Америка слишком долго страдала от жестоких преступников, отбросов общества, которые никогда не принесут ничего, кроме несчастья и страданий.

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— Когда мы были более серьезной нацией, в прошлом, мы без колебаний запирали самых опасных преступников и держали их подальше от тех, кому они могли нанести вред. Мы больше не будем терпеть этих серийных преступников, которые распространяют грязь, кровопролитие и хаос на наших улицах, — подчеркнул Трамп в своей заметке.

Именно поэтому Дональд Трамп поручил Бюро тюрем, вместе с Министерством юстиции, ФБР и Национальной безопасностью, снова открыть тюрьму Алькатрас, которую перестроят и расширят. В тюрьме Алькатрас будут содержать самых жестоких преступников Америки.

Что известно о тюрьме Алькатрас

Тюрьма-форт находится на острове Алькатрас, в двух милях от берега. В 1850 году по указу президента США на острове начали строительство форта для защиты залива вследствие «золотой лихорадки»

Федеральная тюрьма на Алькатрасе функционировала с 1934 по 1963 годы. Там содержали американского гангстера Аль Капоне и Джорджа Келли по прозвищу Пулемет, который занимался похищениями людей, разбойными нападениями.

В своей заметке Трамп заявил, что повторное открытие Алькатраса будет служить символом закона, порядка и справедливости.

Бюро тюрем отмечает, что тюрьму Алькатрас закрыли из-за значительных расходов.

По оценкам, $3-5 млн требовалось только на реставрационные и ремонтные работы, чтобы тюрьма оставалась открытой. Эта цифра не включает ежедневные операционные расходы — Алькатрас был почти втрое дороже в эксплуатации, чем любая другая федеральная тюрьма.

Источник : The Hill

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