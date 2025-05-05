Украина откроет Центр единства в Чехии: правительства подписали декларацию

5 мая Киев и Прага подписали соглашение о создании Центра единства Украины в Чехии (Unity Hub).

Об этом на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил чешский премьер Петр Фиала.

Украина и Чехия подписали соглашение о создании хабов возвращения беженцев

— Сегодня подписана совместная декларация, будет открыт Центр украинского единства в Чехии. Я верю, что это поможет интеграции украинцев в Чехии, а также поможет им вернуться на родину, когда придет время, — сообщил Петр Фиала.

Документ подписали вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышов и первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

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Зеленский отметил, что такие центры планируют открывать в странах с большим количеством украинцев. Он упомянул, в частности, Германию, где уже начат этот процесс, а также Чехию, Испанию, Польшу, и добавил, что Великобритания также может стать одной из таких стран.

— Это постоянная работа. Я понимаю только, когда она началась — я не знаю, когда она закончится, сколько нам понадобится таких хабов, чтобы не потерять связь с украинцами, которые находятся за рубежом, — отметил президент Украины.

Он добавил, что в этих центрах украинцы смогут получить юридические консультации и поддержку в поиске “своего места” в Украине, в частности в вопросе трудоустройства.

Зеленский выразил надежду, что после завершения горячей фазы войны многие из тех, кто сейчас находится за границей, вернутся домой.

Источник : Офис президента

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